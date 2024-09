Az első győzelem megszerzésének igényével várta az ETO a Paksot az NB I 7. fodulójában. Az addig mindössze egy döntetlent felmutatni képes zöld-fehér csapat ennek szellemében kezdett és korán megszerezte a vezetést, majd egy gyors gól váltást követően 2-1 állt az eredményjelzőn. Az első félidő derekán kevesen gondolták, hogy ez lesz a végeredmény is.

A mérkőzésen szinte végig a Paks játszott mezőnyfölényben, gólhelyzetet azonban alig tudott kialakítani a hazaiak kapuja előtt. A szervezetten védekező ETO előtt adódtak veszélyes ellenakciók, azonban az utolsó passzok nem sikerültek. A hajrában Diarra, majd Krivokapic is megszerezhette volna a harmadik győri találatot, ekkor Simon kapus mindkétszer nagyot védett, de a győriek idei első győzelme már nem forgott veszélyben.

Az ETO 2015. május 26., 3410 nap után nyert újra az NB I-ben.

Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője:

Nem mondhatom, hogy magas színvonalú meccset nyertünk meg, de az első félidőben érvényesült, amit akartunk, masszív védekezésből kontrákkal próbálkoztunk, két érvényes gólt szereztünk is. A paksiak többet birtokolták a labdát, mert sokszor elszórtuk, de a mezőnyfölényük meddő volt, nem dolgoztak ki helyzeteket – a szögleteik, szabadrúgásaik voltak veszélyesek. A második félidőben több önbizalommal futballoztunk, mert feljavult az előrejátékunk. Nem volt annyi labdavesztés, uraltuk a mérkőzést.

- A mérkőzés előtt attól tartottam, nem lesz ritmusa a játékunknak a háromhetes kihagyás miatt, ez be is következett. Sok egyéni hiba volt, tompák, pontatlanok voltunk, helyezkedési hibákat követtünk el. Becsületesen küzdöttek a srácok, mentek, csak koncentráció nélkül. Az első félidőben jobban játszott az ETO, párszor megkontráztak bennünket, gólokat is rúgtak. A második játékrészben pedig, ahogy csak tudtak, időt húztak, ezt jól csinálták, én is ezt csináltam volna. A cseréinktől nem kaptunk sok pluszt, nem jutottunk el a kapuig, nem tudtunk gólhelyzeteket kialakítani. Nem volt átütőerő a játékunkban, így próbáltuk átrúgni a középpályát, építkezni, érvényesülni, de ma az sem működött - nyilatkozta a találkozót követően Bognár György vezetőedző a paksi klub honlapján.

Az ETO a következő fordulóban pénteken este az Újpest otthonába látogat. A mérkőzés 20 órakor kezdődik.