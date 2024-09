A mérkőzés elején az Újpest nyomás alatt tudott tartani minket, miközben mi nagyon idegesek voltunk. Ekkor nem volt meg az az egészséges önbizalom, amit az elmúlt két veretlen meccs adhatott volna. Aztán sikerült kijönnünk ebből, magukra találtak a játékosok, elkezdtünk focizni, megtartottuk a labdákat és helyzeteket is tudtunk kialakítani. Ha nem is sokat, de gólveszélyeseket. A hazai csapatnak is voltak helyzetei, úgyhogy igazságos döntetlen született. A mérkőzés legnagyobb helyzete a miénk volt. Ez az egy pont lélektanilag sokat jelenthet. Nincs hiányérzetem, elégedett vagyok.