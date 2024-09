A spanyol szakvezető az NB I-es klubokkal történt megegyezésnek köszönhetően dolgozhat együtt a játékosokkal ezen időszakban. A szakmai stáb ezeket a napokat arra használja fel, hogy megpróbálják szélesíteni a válogatott keretet, így azt nézik meg, kik azok a fiatal, 23 év alatti játékosok, akik a közeli vagy a távoli jövőben odakerülhetnek a nemzeti csapathoz.

„Főként azokat a játékosokat hívtam meg, akik ott voltak a tavalyi junior vb-ezüstérmes vagy az idei ifjúsági Eb-bronzérmes együttesben, idén a junior keretben szerepelnek, illetve akiket már korábban is folyamatosan figyeltünk, és alkalmanként vagy rendszeresen már kerettagok voltak. Az olimpián szereplő kézilabdázók mögött hosszú, eseménydús és fárasztó nyár van, így most közülük az itthon szereplők is pihenőt kaptak, hiszen a párizsi játékok miatt klubjuk felkészülésébe is csak később, augusztus közepén tudtak bekapcsolódni, most viszont gőzerővel megy a bajnokság és az európai kupaprogram, az ő terhelésüket okosan kell beosztanunk” – fejtette ki Chema Rodríguez.

A győri csapat fiatal játékosa a válogatott meghívóra így reagált:

„Nagyon meglepődtem, amikor kiderült, hogy Chema Rodrigez behívott erre az ötnapos összetartásra. Kiskori álmom volt, hogy bekerüljek a felnőtt válogatottba, ahol felmérjék a tudásomat és képességeimet.

Tudom, hogy nagyon sokat kell azért dolgoznom, hogy ténylegesen kerettaggá váljak. Ezért edzek napról napra, hogy minél jobb legyek és minél tovább fejleszthessem magam.

Szeretném előre is megköszönni a bizalmat a szövetségi kapitánynak és a szakmai stábnak, bízom benne, hogy ezt eredményes munkával tudom meghálálni.”