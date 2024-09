TFSE-MTK–SERCO UNI Győr 69–90 (18–22, 10–26, 26–22, 15–20)

Szekszárd, Sió-kupa, női felkészülési mérkőzés, 100 néző.

TFSE-MTK: Dúl P., Király 3/3, Szabó F. 20/12, Burján 2, Tóth F. 19/12. Cs.: Kókai 2, Gábor 2, Dúl T. 7, Pusztai, Prechtel, Manis 14. Edző: Hegedűs Péter.

SERCO UNI Győr: Dombai 8, Dubei 18, Mészáros 5/3, Goree 7, Kiss V. 11. Cs.: Angyal 9/3, Ács, Garbin 11/6, Bach 9/3, Telenga 12. Edző: Cziczás László.

Kiss Virág pontjaival kezdődött a meccs, a negyed közepéig oda-vissza estek a kosarak (5. perc: 8–8). A játékrész vége felé Angyal lepattanója után kiosztott egy asszisztot, majd a TF támadásából labdát szerzett és maga fejezte be. A vége felé még egy támadóhibát is kiharcolt, a szakasz 18–22-es győri előnnyel ért véget. Repülőrajtot vett a második játékrészben az UNI Győr. A negyed felénél 12 pontos volt az előnye. A lendület nem fogyott, egyre csak nyílt az olló, így a szünetben 28–48-at mutatott az eredményjelző.

A második félidő úgy kezdődött, ahogyan az első befejeződött. Ebben a negyedben Bach élt igazán, szép pontokkal és akciókkal vétette magát észre. A negyed hajrájában pár hiba következett a győriektől. amit Cziczás László heves időkéréssel próbált orvosolni. Bár a harmadik játékrész végére csökkent némileg az előny, továbbra is magabiztosan vezetett a győri együttes (54–70). Az utolsó 10 percben 11 pontra közelített a TF, de Telenga 2+1 játékával maradt a nagyobb előny. Hat perc volt vissza a meccsből, amikor a fővárosiak kilenc pontra feljöttek. Garbin elkapta a fonalat szépen, egymás után két triplát dobott be, megint 17 pont volt a különbség, ezzel eldőlt a találkozó. A győriek megérdemelten nyertek és jutottunk be a Sió-kupa mai döntőjébe.