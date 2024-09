A párharc érdekessége, hogy a hatszoros BL-győztes, jelenleg címvédő győriek ellenfele a sorozatot előtte háromszor megnyerő csapattal találkoznak. A két együttes tizennegyedszer találkozik egymással, az eddigi meccseket tekintve nyolcszor a zöld-fehérek, ötször pedig a norvégok örülhettek.

A legutóbbi összecsapás alkalmával (2024. május 4-én) bár 26–24-re nyertek Hlavaty Tamásék a kisalföldi megyeszékhelyen a negyeddöntő visszavágóján, összesítésben így is az Audi-ETO örülhetett a továbbjutásnak. Azóta az északiaknál is történtek változások, és ugyan a vendégek pénzügyi problémáik miatt kénytelenek voltak eladni legjobbjukat, Anna Vjahirjevát, így sem szabad félvállról venni őket, elég csak a két klasszis kapusukra, Katrine Lundére és Silje Solbergre gondolni, akik mindketten évekig erősítették a győri csapatot.

„A Vipers olyan csapat, amelyet sosem lehet alábecsülni – mondta a mérkőzés előtt vezetőedzőnk, Per Johansson. – Természetesen lehetetlenség pótolniuk Vjahirjevát, de Nina Koppanggal helyettesíthetik, aki ugyan más típusú jobbátlövő, de erősebb és vállalkozóbb szellemű. Mindettől eltekintve sok jó játékosa van az ellenfélnek, így Jamina Roberts, a korábbi rutinos holland játékosom, Lois Abbingh, a fiatal és tehetséges Larissa Nüsser, vagy a szintén holland válogatott Merel Freriks. Arról nem is beszélve, hogy mindannyian jól tudjuk, mire képes Katrine Lunde és Silje Solberg, még akkor is, ha a Vipersnek épp rossz napja van. Ezt láthattuk a tavalyi negyeddöntőben. Jó, hogy két győzelemmel a hátunk mögött vágunk neki ennek a találkozónak, és persze mi leszünk a favoritok, de nagyon fontos, hogy ezt a meccset is behúzzuk a csodálatos szurkolótáborunk előtt.”

A győriek koreai játékosa, Rju Un Hi a védekezés fontosságára, valamint az ellenfél hálóőreire hívta fel előzetesen a figyelmet: