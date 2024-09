A hölgyek három győztes mérkőzést követően kilenc ponttal állnak a táblázat élén, és most is természetesen

a siker reményében utaznak a Tisza partjára.

Az utóbbi időszak legkiegyensúlyozottabb bajnokságában három győztes találkozóval rajtolt az ETO, amely a Soroksár, a Diósgyőr és a Szekszárd elleni siker után Szegeden folytathatja a remek sorozatát. Ha nem is fölényesen, de magabiztosan hozta eddigi mérkőzéseit a győri együttes, amelybe hosszú idő után visszatérhetett Süle és Borók, ám így is hiányzik még Bíró, Vachter, Vida és Topalov.

A jelenlegi szűk keret miatt fontos, hogy a meghatározó játékosok teljesítménye mellé fokozatosan felzárkózzanak a fiatalok is, hiszen csak így lehet eredményes hosszabb távon az együttes. A csapat egyébként már csütörtökön elutazott Szegedre, ez egyrészt kitűnő csapatösszetartási lehetőséget biztosít, másrészt pedig így a lányok pihenten léphetnek majd pályára a pénteki, kora délutáni bajnoki mérkőzésen.

A 13 órakor kezdődő találkozó az MLSZ YouTube-csatornáján élőben megtekinthető.