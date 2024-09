Az ex-győri Kerkez Milos Szoboszlai Dominik csapattársa lehet Liverpoolban. Az ETO NB II-es csapatában is szerepelt magyar válogatott játékost újra angol topcsapatokkal hozták szóba - írja az Index.

A jelenleg a Premier League-ben szereplő Bournemoutht erősítő Kerkez Milos iránt már korábban is érdeklődtek neves klubok. Most a Liverpoolt említik, mint ahová Kerkez igazolhat.

"A vörösök első számú opciója Andrew Robertson, de ő egyrészt már betöltötte a 30. életévét, másrészt már a nyáron is rendre felvetődött a távozása. Mellette a 28 éves Konsztantinosz Cimikasz bevethető itt, vele kapcsolatban azonban nem látszanak beigazolódni a korábbi várakozások.

A szigetországi lap értesülése szerint a Liverpool kívánságlistáján újra és újra feltűnik egy név, akit különös figyelemmel kísérnek, mégpedig Kerkez Milosé."

A győri utánpótlásból Kerkez Milos 2021-ben a Milanhoz szerződött, majd a holland AZ Alkmaarhoz szerződött. Onnan 2023 nyarán közel 18 millió euróért kaparintotta meg a Bournemouth, ahol azóta 37 tétmeccsen lépett pályára.

Kerkez távozási lehetőségéről már a nyáron is cikkeztek, kisebb meglepetésre viszont ekkor még nem váltott. Úgy fest, hogy ez az állapot nem sokáig maradhat így, hiszen a Manchester United esetében is arról írnak, hogy az angol rekordbajnok továbbra is érdeklődik a 21-szeres magyar válogatott játékos iránt.

A 21. születésnapját novemberben ünneplő futballista piaci értékét 20 millió euróra taksálja a transfermarkt.de.