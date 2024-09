Az olimpia miatt szokatlanul rövid felkészülés állt a csapatok rendelkezésére a nyáron, ez sem könnyíti meg a munkát. Viszont a célok világosak: mindhárom fronton az aranyérem megszerzése. Erről és sok érdekességről nyilatkozott évnyitó exkluzív interjúban Endrődi Péter, az Audi-ETO női kézilabdacsapatát működtető kft. ügyvezetője.

Az Audi-ETO ügyvezetője, Endrődi Péter szerint a svéd edző, Per Johansson sem igazolt volna más játékosokat.

– Nyakunkon a bajnoki rajt, de maradtak elvarratlan szálak, kérdések a tavalyi szezonból. Kezdjük talán a legkényelmetlenebbel. Tavasz óta szóbeszéd, hogy négyszáz-millió forint hitelt kellett felvennie a működésre. Mennyi ebből az igazság?

– Semennyi. Mint gazdasági társaság, természetesen van folyószámlahitelünk, de nagyságrendileg sem ennyi, mint amit pletykáltak. Egyet tudomásul kell venni, ahogyan minden sporttal foglalkozó gazdasági társaságnál, úgy nálunk is van a pénzek mozgásában egy hullámvasút. Nem egyszerre érkeznek ugyanis a szponzori bevételeink. Nyilván ez időszakosan okoz nehézséget a gazdálkodásban, de az említett hitel és az összeg légből kapott.

Amióta én vagyok az ügyvezető, egyszer sem fordult elő, hogy egy játékos, egy alkalmazott, vagy bárki a szakmai stábban dolgozó kollégák közül ne kapta volna meg időben a fizetését. Ez a legutóbbi szezonban is így volt. Olyan fordult elő tavaly, az év második felében, hogy a szolgáltatókkal szemben volt elmaradásunk, de ezt korrekten, időben jeleztük, és átütemeztük a fizetést.

Hallottunk mi is erről, a választási kampányba is bekerült a téma, de pont ezért végül úgy döntöttünk, nem reagálunk. Mert akármit is mondunk, nem csak idehaza, külföldön is kiengedjük a szellemet a palackból. Nem láttuk értelmét ennek.

– Ezek szerint akkor rendben a pénzügyi háttér, és ez a következő szezonra is érvényes.

– Határozottan igen, de annyit azért hozzátennék, piszok nehéz még hatszoros Bajnokok Ligája-győztesként ezt elérni, de ez nem panasz.

Közel a megállapodás, hogy továbbra is Audi-ETO néven szerepeljen a csapat

– Az Audival a névadó szponzori támogatás lejárt, ahogyan az arénának is. Folytatódik a kapcsolat a gyárral?