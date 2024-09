Sopron Basket–USK Praha 78–70 (17–15, 22–14, 17–19, 22–22) Sopron, Krasznai Ferenc-emlékmérkőzés. V.: Földesi Á., Kapusi, Földesi M. Sopron: Reid 14/3, Friskovec 4, Böröndy 2, Varga A. 4, Monroe 20. Cs.: Sitku 6/6, Pavlopulu 7/3, Papp 10/3, Krivacevic 11/3. Edző: Gáspár Dávid. USK Praha: Ayayi 11/3, Vorácková 2, Vyoralová 10/3, Conde 28/6, Hof 16. Cs.: Petlnova 2, Koucká, Pribylova, Andelova 1, Sipová. Edző: Natalia Hejková.

Az első percek kiegyenlített játéka után a soproniak szereztek nagyobbnak nevezhető előnyt (13–8), de az euroligás csehek a negyed végére két pontra felzárkóztak. A második szakasz első öt percét 10–0-ra nyerve megalapozott egy komolyabb különbséget a hazai együttes, és ezt nagyjából a nagyszünetig tartani is tudta. A félidőben 39–29-re vezettek Gáspár Dávid tanítványai. A fordulást követően is hasonló vot a menetrend, hat pontnál közelebb nem tudott kerülni az USK Praha (50–44), A zárószakasz előtt is biztos volt a Sopron vezetése (56–48). Az utolsó tíz percben hat pontra tudta csak megközelíteni a soproniakat a cseh együttes. A házigazda viszont már 75–62-re is vezetett, és végül simán nyerte meg a Krasznai-emlékmérkőzést. Szombaton Pöstyénben ismét megmérkőzik egymással a két csapat.