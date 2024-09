Szeged-Csanád GA– Gyirmót FC Győr

Szent Gellért Fórum, vasárnap, 17.00. V.: Takács T.

Tamási Zsolt vezetőedző: – Nagyon küzdelmes mérkőzésen vagyunk túl a Békéscsaba ellen, ez a meccs is bizonyította, mennyire kiegyensúlyozott az NB II mezőnye, senkit sem szabad lebecsülni. Voltak olyan periódusai a mérkőzésnek, amikor egyértelműen védekezésre kényszerültünk, de ezzel szemben nekünk is volt lehetőségünk, hogy az esetleges második gólt megszerezzük. Fontos pontokat gyűjtöttünk be. Szegeden korábban is izgalmas mérkőzéseket játszottunk a hazai- akkal. Az elmúlt két évhez hasonlóan kiegyensúlyozott, masszív csapat a Szeged, az első fordulóban vereséget szenvedtek, azóta azonban veretlenek. Három pontra vannak mögöttünk, így igazi presztízs- mérkőzés várható vasárnap. Vannak kisebb sérültjeink, de mindezek ellenére ugyanúgy felkészülünk, mint más ellenfelünkből. Látjuk az elmúlt meccsek elemzései után, hogy mikben kell javulnunk, ezeken sokat dolgozunk. A siker reményében utazunk Szegedre.

A Merkantil Bank Liga, NB II 8. forduló további programja, vasárnap: Opus Tigáz Tatabánya–FC Ajka, Budafoki MTE–Soroksár SC 16.00. Kolorcity Kazincbarcika SC–HR-Rent Kozármisleny, Kisvárda Master Good–Aqvital FC Csákvár, Budapest Honvéd FC–BVSC-Zugló, Békéscsaba 1912 Előre–Szentlőrinc 17.00.