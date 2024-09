A Credobus Mosonmagyar­óvár egyre markánsabb arcát mutatja az NB III Északnyugati csoportjában. A csapat négy döntetlennel kezdte a jelenlegi bajnokságot, majd a következő három meccs közül ugyan otthonában vereséget szenvedett az erősnek tartott III. kerülettől, viszont idegenben legyőzte a Kelen SC-t és legutóbb a Budaörsöt is. Jelenleg – hét fordulót követően – 10 ponttal a kilencedik helyen áll a táblázaton.

„Három és fél héttel a bajnoki rajt előtt vettük át a csapatot Lazar Sztanisic barátommal – kezdi Weitner Ádám, a Mosonmagyaróvár vezetőedzője. – Későn állt össze a játékoskeret, ezért is sikerült így a rajtunk. Idő kell, amíg ütőképes együttessé kovácsoljuk a srácokat. Én a munkában hiszek, ezért sokat dolgozunk, és ez látszik meg az egyre javuló eredményeinken. A játékunk korábban sem volt rossz, minden meccsen közelebb álltunk a győzelemhez, mint az ellenfél, amikor döntetlenre végeztünk.”

Meccsről meccsre javul az óvári gárda teljesítménye.

„A keret jelentős része olyan játékosokból áll, akik a csapatukkal tavaly kiestek az adott bajnokságból. Nyilván emiatt az önbizalmuk is megcsappant, ennek helyreállítására a győzelmek jelentik a legjobb gyógyírt – folytatja Weitner Ádám. – Remélem, ezen az úton járunk, a sikerek majd tovább erősítik a keretben a kohéziót. A két találkozónkat idegenben nyertük meg. Értékes a legutóbbi győzelmünk, mert a Budaörsben több válogatott vagy volt élvonalbeli futballista szerepel, úgymint Szamosi, Balajti vagy Birtalan.”

A hétvégén ismét a Budaörs lesz az óváriak ellenfele. Ezúttal a MOL Magyar Kupa keretében Mosonmagyaróváron találkoznak a csapatok.

„Szeretnénk továbbjutni a kupában, de közben fiatal, saját nevelésű futballistáknak is lehetőséget akarok adni – említi a vezetőedző. – Fejlődésre minden területen szükségünk van, még semmilyen téren nem tartunk ott, ahol majd néhány hét vagy hónap múlva lehetünk. A bajnokság végére azt tűztük ki célul, hogy a középmezőny elején végezzünk. Biztos vagyok benne, hogy ezt a célt el is fogjuk érni.”

Megfigyelhető, azok a csapatok, ahonnan Weitner Ádám távozott, utána mindig rosszabbul szerepeltek, mint vele.

„Sőt, a bajnokságok végén sajnos ki is estek az osztályukból – teszi hozzá Weitner Ádám. – Legutóbb Pécsett a hetedik helyen álltunk, amikor elküldtek. Mondtam Győri János barátomnak, aki a PMFC ügyvezetője, ha játékban más utat akartok járni, akkor kiestek az NB II-ből. Fogta a hasát a nevetésről, aztán láttuk, mi lett a vége. Jelenleg az NB III-ban keresik önmagukat.”

Mosonmagyaróváron a szurkolók abban bíznak, idény közben nem távozik a csapattól Weitner Ádám. Ki tudja, mi lenne a vége...