„Élményekben és persze utazásban gazdag volt ez a nyár, illetve a mongóliai vb. Ide Bécsből repültünk Pekingen át. Több mint egy napig tartott az utunk, ezt hazafelé sikerült még megtoldanunk, 30 óra alatt értünk vissza Magyarországra. Az mindenképpen szerencsés volt, hogy volt egy napunk a vb rajtja előtt, de ebbe belefért egy edzőmeccs Mongóliával. Ez kellett is ahhoz, hogy felvegyük a ritmust, így a csoportmeccsek jól sikerültek, az ukránok ellen a csoportelsőséget is be tudtuk biztosítani. Hozzáteszem, az időjárás nem éppen kedvezett a szabadtéri kosárlabdázásnak, öt-hét fokban játszottunk, ezt is meg kellett szoknunk” – kezdte a játékos.

A csoportkör után volt egy szünnap, ezt használta ki városnézésre a küldöttség. Érdekesség, hogy Wentzel Nóra édesanyja, 38 évvel ezelőtt járt a mongol fővárosban, és mikor hazajött, össze is tudták hasonlítani a most készült fotókat azokkal, melyeket anyukája fényképezett majdnem négy évtizede.

„Anyukám röplabdázott, így járt Mongóliában. Sokat változott, fejlődött természetesen a város, mely nagyon zsúfolt volt, de érdekes volt ott lenni” – mesélte a kosaras, aki aztán a németek elleni meccsre is kitért.

„Sajnos ellenfelünk nagyon jó dobóformát mutatott, szinte minden bement nekik.

Négy duplát érő dobásuk volt, és hiába kapaszkodtunk, nem sikerült már megfordítani az eredményt, amit nagyon sajnálok, mert ugyan tudom, hogy a sportban nincs olyan, hogy ha, de majdnem biztos vagyok benne, hogy ha ezt a meccset behúzzuk, a következő találkozó is meglett volna, így éremmel jöhettünk volna haza.

Ezért vagyok kicsit csalódott” – beszélt érzéseiről az új győri igazolás, aki most nyáron kezdett el a 3x3-as szakágban szerepelni. A mostani korosztályos vb mellett a felnőttekkel Európa-bajnokságon szerepelt.

„Kicsit későn csatlakoztam akkor is, és most nem sokkal előtte kérdezte Medgyessy Dóra edző, hogy lenne-e kedvem velük is készülni és játszani. Az biztos, komoly tapasztalatszerzés volt ez, melyet biztosan lehet hasznosítani az öt az öt elleni kosárlabdában is. Itt nincs idő gondolkodni, menni kell folyamatosan előre abban a tíz percben és az egy-egy elleni védekezésben is segít” – beszélt a szakág előnyeiről a kosaras, aki egy év lengyelországi légióskodásból tért haza, és igazolt Győrbe.