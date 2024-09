Motorsport 48 perce

A H-Moto UNI Győr Team két versenyzője, Kovács Bálint és Görbe Soma, amíg a technika bírta, csodát tett a legendás a Bol d’Oron

Az endurance azaz hosszútávú versenyek nem kizárólag a tempóról szólnak, hanem a kitartásról, így különösen nagy kihívást jelentenek, mivel a résztvevőknek nemcsak gyorsnak, hanem tartósan megbízhatónak is kell lenniük a 8-24 órán át tartó futamokon. És ugyanez igaz a versenymotorokra is. A Bol d’Oron, a legendás 24 órás viadalon elindult a HUMDA támogatásával a nemrég alakult Hungarian Endurance Racing Team by Moto-Jungle Racing versenyzői: Görbe Soma, Kovács Bálint, Sebestyén Péter, Számadó Máté és Juhász Dávid, akik a Superstock kategóriában versenyeztek, mégpedig egészen parádésan. Sajnos, csak addig, amíg a BMW RR 1000 motorblokkja meg nem adta magát.

Fotó: Izsó Krisztián

Ám addig egy csodának lehettünk a szemtanúi, hiszen előbb a szabadedzéseken a 4. helyen zártak, majd a kategória második helyét szerezték meg az időmérőn: Bálint futotta a csapat legjobb idejét, míg a számításba vett második időt Soma futotta meg. A rajt után az első etapokat teljesítő két motoros valami elképesztő tempót diktálva előbb átvette a vezetést a Superstock kategóriában, míg a teljes mezőnyt nézve feljöttek a hatodik helyre. Sőt! Az első két óra végén már az 5. pozícióban száguldott a csapat. A következő cserénél – amikor újra Soma váltotta Bálintot – sajnos elkezdődtek a technikai gondok sora. Előbb a kormányművet kellett javítani nagyjából 6 percen át, így 3 kört is buktak, és a 26. helyig estek vissza összetettben. Nem sokkal később, Soma alatt elfüstölt a motor, ami végül a futam feladásához vezetett. 80 megtett körrel a hátuk mögött feladták a versenyt. A 23 éves Kovács Bálint a legtapasztaltabb hazai endurance-versenyzőnek számít, harmadik éve indul a világbajnokság futamain, eddig 7 viadalon vett részt. Jelenleg az IDM-ben szerepel a gyári BMW csapatában, és egy fordulóval a vége előtt összetettben a hetedik helyen áll az eddig megszerzett 99 pontjával. A legendás Bol d’Oron is a maximumon teljesített, hiszen az élre repítette a BMW-t a Superstock mezőnyében, másrészt a teljes mezőnyt tekintve felvitte a csapatot az 5. helyig. Fotó: Izsó Krisztián „Nagyon vártam ezt a hétvégét, hiszen egyrészt magyar csapat tagjaként állhattam rajthoz, és újra fix pilótaként biztos induló voltam a legendás Bol d’Oron. Elképesztő élménynek voltunk részesei az elmúlt egy hétben. Tényleg egyedülálló volt egy új, színtiszta magyar csapatként berobbanni a legendás 24 órás világversenyre. Az edzéseken láttuk, hogy versenyképesek vagyunk, tényleg jól haladtunk minden tekintetben. Jól sikerült tesztelni a fogyasztást és a beállításokat a mérnökökkel, a szerelők rengeteget gyakoroltak, dolgoztak, mindenki munkája csodálatos volt. Az összesített 11. és a Superstock 2. rajthely tényleg robbanásszerű siker volt, a sajtótájékoztatón büszkén képviseltem a csapatot, felemelő érzés volt. A rajt kiválóan sikerült, az ötödik helyen motorozni abszolút kategóriában elképesztő élmény. Az első kis technikai hiba belefért, behozhatónak tűnt a néhány perces állás, de amikor átadtam a motort, utána pár körrel megadta magát a motorblokk, és ezzel befejeződött a versenyünk sajnos. A komoly technikai hiba benne van a pakliban, különösen az endurance versenyeknél, ilyenkor mindenki elkeseredik. De nekünk, a magyar csapatnak örülni kell, egyrészt a magyar motorsportot ilyen magas szinten képviselhettük, másrészt bebizonyítottuk ország-világnak, hogy Magyarország is képes egy komplett csapattal, magas színvonalú, nemzetközi versenyen jól szerepelni” – fogalmazott Kovács Bálint.

A 19 éves Görbe Soma 2020-ban Northern Talent Cup-bajnok volt, majd indult a FIM Moto3 Junior világbajnokságon és a Red Bull MotoGP Rookies Cup mezőnyében. A felnőttek között tavaly az Alpok-Adria STK 600-ban összesített 2. helyezést ért el, míg idén végleg berobbant a nemzetközi mezőnybe, miután nyolc futamból hetet megnyerve – egyszer pedig második lett – megnyerte az IDM Pro Stock 1000 bajnokságot. A hétvégén pazarul teljesített, az időmérőn övé volt a második legjobb mért köridő, és amikor a pályán volt, remekül teljesített, ám a technikai gondok sajnos mindig nála jöttek elő. „Ez egy teljesen új kihívás volt a számomra, hiszen sosem indultam még hosszútávú versenyen, de ezt a megmérettetést egészen a blokk elfüstöléséig kifejezetten élveztem. Ugyanakkor nagyon vegyes érzelmek kavarognak bennem. Elképesztő hétvége volt, nagyon sok örömteli pillanattal és sajnos egy, de annál súlyosabb rossz pillanattal is. A verseny első 2 óráját mi kezdtük felváltva Bálinttal, és rendkívül magabiztosan tudtunk jó helyeken motorozni. Bálint második menete után egy kisebb technikai akadályt kellett leküzdeni, így a vezető pozícióból egészen a mezőny végére estünk vissza. Mikor felmentem a pályára, tudtam, hogy apait anyait bele kell adnom, hogy faragni tudjak a hátrányból. Körönként 2-3 másodpercet tudtam hozni a közvetlen riválisainkon, aztán a menet felénél egy hirtelen csattanást és erővesztést érzékeltem a motor felől. Egyből a boxba hajtottam, hogy megvizsgáljuk, mi lehet a probléma. Sajnos a motorblokk felrobbant, így ki kellett szállnunk a versenyből, mindössze 2 óra 45 perc után. Nagyon sajnálom mivel komolyan azt gondolom, hogy remek tempónk volt egész hétvégén, és ebben bizony benne volt egy remek eredmény. Jövőre újra nekifutunk!” – jelentette ki Görbe Soma.

Pihenésről azonban szó sem lehet, hiszen a hétvégén záródik az IDM idei szezonja, mégpedig Hockenheimben. Bálint összetettben a 7. helyen várja a záró futamokat, míg Soma örömmotorozásra készülhet, hiszen a legutóbbi versenyhétvégén már megnyerte a Pro Superstock 1000 összetett bajnoki címét.

