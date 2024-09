A WS8-as kategóriában érdekelt, genetikai rendellenességgel született játékos – aki két nap múlva ünnepli a 43. születésnapját – az egyiptomi Hagar Elszajed elleni háromszettes siker után a német Juliane Wolffal csapott össze a nyolc között, és mivel bronzmérkőzést nem rendeznek, a találkozón a dobogós helyezés volt a tét.

Arlóy jól kezdett a Dél-párizsi 4-es Arénában, ahol a közönség a mobil lelátók padlóján ütemesen dobogva ismét félelmetes hangulatot teremtett a francia asztaliteniszezőknek szurkolva. Az első játszmát viszonylag könnyedén megnyerte, a másodikban is 8–6-ra vezetett, amikor elszerválta magát, ettől elbizonytalanodott, az ellenfél pedig ezt kihasználva fordított, a játszmákat tekintve pedig egyenlített. Wolf lendülete, illetve Arlóy hullámvölgye a harmadik felvonásra is áthúzódott, 0–3-nál időt kért a győri Vigh Zsolt szövetségi kapitány. Ez sem segített, 5–0 lett oda. Bár a folytatásban a magyar játékos felzárkózott, ez a szett is elment. A negyedik játszmában már egyoldalúvá vált a küzdelem, a végén megint a német örülhetett, a magyar asztaliteniszező pedig – Rióhoz és Tokióhoz hasonlóan – az ötödik helyen zárt.

"Most még nagyon nehéz objektíven értékelni, nagyon-nagyon csalódott vagyok, szerettem volna megnyerni a meccset - nyilatkozott az MTI-nek a játékos. – Sokat játszottunk már egymással, és bár negatív ellene a mérlegem, nagyon bíztam benne, hogy most tudok ezen javítani. Tudtam, mit akarok játszani, láthatóan ő is tudta, sajnos ő valósította meg jobban, amit kellett."

Hozzátette: sok labdája ment el pár centivel, és azt érezte, főleg a mérkőzés második felében, hogy a szervafogadásnál bizonytalan.

"Jó volt a sorsolásom, sajnálom, hogy nem tudtam vele élni" – fogalmazott.

Arlóy számára ezzel véget értek a párizsi játékok, korábban párosban Szvitacs Alexával az első fordulóban búcsúztak egy kínai párossal szemben. Azzal a vereséggel kapcsolatban azt mondta, kevésbé fáj, mint a mostani, mert csupán két ponton múlott a továbbjutás, és úgy érezték, életük talán legjobb párosmeccsét játszották.