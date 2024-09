A 2023/2024-es idényben lebonyolított bajnokságokban az U17-es csapat második, az U19-es gárda a regionális csoportjában hetedik, míg az újonnan induló felnőtt csapat az NB III-as bajnokságban nyolcadik helyezést ért el.

A szakosztályt irányító Máté Szilárd szerint mindhárom korosztály eredményeit figyelembe véve a Bercsényi lett a legsikeresebb futsal szakosztály Győr-Moson-Sopron vármegyében.

"A futsalbajnokságban való versenyeztetés a játékosok egyéni fejlődése mellett - ami segíti a komplexebb labdarúgóvá válást is - a nagypályás szereplésben is látszik a pozitív változás. Az érintett játékosok nagy része a bajnoki címet nyert, az aktuális bajnokságban, ahol szerepelt. Külön kiemelendő a Gyirmót U17-es csapata, ahol tizenhárom játékos szerepelt tőlünk, megnyerte a bajnokságot és magyar kupát is" - tette hozzá a szakosztályvezető.