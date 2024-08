A szakosztály mindig szívesen fogadja az érdeklődőket, ráadásul azáltal, hogy otthonra találta vívás, újra lehetőség nyílik a paravívók oktatására, és sokkal könnyebbé válik a munka, hiszen az edzésekből nem megy el az idő a terem ki-be rendezésével.

Az Olimpiai Sportparkban talált új otthonra a győri vívás.

Fotó: Csapó Balázs

„Az alapelvünk nem változott, mindenkit szeretettel várunk, nemcsak azokat, akik versenyszerűen űznék a sportágat, hanem azt is, aki csak kedvtelésből jönne le hozzánk” – kezdte az Angels Vívó Egyesület alapítója, Bozi István, aki kiemelte: nagyszerű kapcsolatot alakítottak ki a Győri Atlétikai Clubbal.

„Úgy érzem, a kölcsönös együttműködés mindkét fél számára előnyökkel jár” – vélekedett a klubvezető.

A GYAC-ban a szakosztályvezetői feladatokat Mohai-Honvári Réka látja el, aki elmondta: jelenleg öt edzővel dolgoznak, párbajtőrt és kardot oktatnak több csoportban.

„Mondhatjuk, hogy a bázis az OSP-ben lett, emellett azonban az Angels működteti tovább vidéki csoportjait további két edző segítségével. Nem az a célunk, hogy mindenkiből versenyzőt faragjunk, hanem az, hogy mindenki érezze jól magát, szívesen jöjjön. Nagyjából nyolc-kilenc éves korban célszerű elkezdeni a vívást, de azt nem árt hangsúlyozni, hogy az alapok elsajátítása általában fél év, tehát senki ne arra számítson, hogy lejön, és egy-két hét után már ellenféllel vív. Azt is szeretném leszögezni, hogy mivel tudjuk, hogy az alaplépések elsajátítása nem a legizgalmasabb része a vívásnak, igyekszünk olyan játékos, izgalmas formában tanítani ezeket, hogy örömmel jöjjenek a gyerekek. A tapasztalat azt mutatja, hogy ez nagyon jól működik. Siettetni semmit nem szabad, nyilván előfordult már olyan, hogy valaki három-négy hónap alatt fejlődött annyit, hogy már pástra állhatott, de nem ez a gyakori. A legfontosabb, hogy mindenkinek a saját szintjéhez legyen igazítva a munka, és azt úgy végezze, hogy örömét lelje benne. Az edzőkkel folyamatosan ezen dolgozunk. Nagy hangsúlyt fektetünk az erőnlétre is, illetve a jövőben kiemelten szeretnénk foglalkozni a mentális felkészüléssel is, hiszen a vívás – talán nem túlzás – nyolcvan százalékban fejben dől el” – mondta a szakosztályvezető.