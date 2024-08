Győri Alexa 2023-ban, a török Kastamonu elleni idegenbeli BL-mérkőzésen mutatkozott be az első csapatban. A tehetséges játékos korábban végig járta a ranglétrát az utánpótlásban, az elmúlt egy évet pedig a Dunakanyarban töltötte kölcsönben. A Váccal az Európa Liga csoportkörében szerepelt, ahol négy mérkőzésen kapott lehetőséget, ezeken 15 védést bemutatva, míg a bajnokságban 25 mérkőzésen 20 alkalommal hárított, sőt, gólt is szerzett az NB I-ben.

„Hihetetlen érzés, hogy újra Győrben vagyok, hiszen itt nőttem fel, szinte a második otthonom ez a klub – kezdte Győri Alexa. – Vácon rendkívül jó közösségnek lehettem a tagja, nagyszerű szakemberek és edzők vettek körül. Úgy érzem, ennek, és a kemény edzéseknek köszönhetően minden téren sikerült fejlődnöm. Örülök, hogy kipróbálhattam magam az Európa Ligában, és megtapasztalhattam az ottani tempót. Óriási lehetőség, hogy újra az ETO-ban bizonyíthatok; motiváltan és izgatottan tértem vissza.”

A fiatal kapus a következő évadban két korosztályban lesz érdekelt: amellett, hogy az első csapat keretébe bekerült, az NB I/B-s csapatnál is számítanak rá.

„Szeretnék minél több időt a pályán tölteni és stabil teljesítményt nyújtani az NB I/B-s bajnokságban, valamint minél jobb helyen végezni a csapattal. Emellett jó lenne helytállni az első csapatban is, és ha lehetőséghez jutok, kihozni magamból a maximumot – folytatta Győri Alexa, aki szerint ennek eléréséhez nincs annál nagyobb segítség, hogy minden nap olyan világklasszis kapusoktól tanulhat, mint Sandra Toft és Hatadou Sako. – Ráadásul az, hogy Kiss Éva a kapusedzőm, már csak hab a tortán. Nagyon szeretek vele dolgozni, és felnézek rá. Azt gondolom, ő is példakép lehet előttem. Bevallom őszintén, elégedett lennék, ha olyan karriert futnék be, mint ő. De azt is tudom, hogy fiatal vagyok és rengeteg munka vár még rám, sokat kell fejlődnöm ahhoz, hogy egyszer én is olyan lehessek, mint ők.”