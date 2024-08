Az eseményen elsőként Horváth Cs. Attila szakágvezető köszönte meg a klubot, azon belül a női együttest támogatók – a tulajdonos, az önkormányzat, a szponzorok – segítségét, s azt, hogy a női csapat ismét nekivághat az ezúttal is tizenkét csapatos bajnokságnak.

Horváth Cs. Attila, szakágvezető. Fotók: Molcsányi Máté

„A lebonyolításában sok változás nem lesz ebben az idényben, ami újdonság, hogy a tervek szerint minden fordulóból egy mérkőzést élőben közvetít az M4 sportcsatorna, s az MLSZ hivatalos Youtube csatornáján is élőben lesz látható mindig egy-egy női bajnoki – kezdte Horváth Cs. Attila. – Ami különbség a férfi élvonalhoz képest, hogy a hölgyek két kört játszanak, s ezután, ahogy az elmúlt idényben is, rájátszás dönt a harmadik hely, illetve az aranyérem sorsáról.”

„Újdonság azért az is – tette hozzá a sportvezető – hogy az UEFA döntése alapján a bajnokságot követően nem csupán a Bajnokok Ligájában, hanem az Európa-ligában is szerepelhet majd magyar csapat. Címvédőként érdekeltek leszünk a Magyar Kupában, a legjobb tizenhat között csatlakozunk a sorozathoz. Ami a bajnokságot illeti, úgy vélem, az utóbbi időszak legkiegyensúlyozottabb idénye következik, mivel mindegyik csapat, köztük a két újonc, a Honvéd és Pécs is jól, légiósokkal is erősített. Ezzel együtt azt gondolom, négy együttes, az ETO-n kívül a Ferencváros, az MTK és a Puskás Akadémia lehet a legesélyesebb az aranyéremért zajló küzdelemre. Az elmúlt három évben megszerzett kupagyőzelmek, s három döntő kötelez minket, hogy céljaink ne változzanak, s ezúttal is elhódítsuk a kupát, s legyen lehetőségünk a bajnokságot is megnyerni.”

Horváth Cs. Attila beszámolt a stáb, illetve a keret átalakulásáról is. Előbbiben minimális változás történt, Gál Bence erőnléti edző és Mezei Mihály egyéni képzőként csatlakozott az együtteshez. Bár nem szerették volna, játékosfronton nagy volt a mozgás. Tíz – köztük három meghatározó labdarúgó távozott (Rachel McCarthy például azért, mert férjhez ment, s hazatért az amerikai bajnokságba), s négy – a volt ferencvárosi kapus, Bíró Barbara, a ghánai Ernestina Abambila, Jánosi Ninetta és Németh Virág – érkezett, s várhatóan még egy szerb légiós csatlakozik a győriekhez.