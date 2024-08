"Lényegesnek tartom, hogy ne csak a szakmai képzésre, hanem a tanulásra és a szabadidő tartalmas eltöltésére is hangsúlyt fektessünk. Ez azért is elengedhetetlen, mert a világ alaposan megváltozott, és a mai gyerekeket sok olyan impulzus éri, melyek nincsenek jó hatással rájuk. Emiatt teljesen más problémákkal küzdenek, mint akik húsz-harminc évvel ezelőtt voltak fiatalok. Ezek kezelésében óriási szerepe van az edzőknek, akiknek egy kicsit pedagógusnak és pótszülőnek is kell lenniük" – folytatta a tréner, aki ami jó, azt szeretné megtartani, és ehhez hozzátenni a saját meglátásait, tapasztalatait.

"Kollegiális és baráti kapcsolat fűz Hajdu Jánoshoz, akit régóta ismerek és tisztelek. Természetesen sokat beszéltem vele, mielőtt megérkeztem, és ő végig támogatott. Nem könnyű átvenni a szerepét, mert amit felépített, az példaértékű. Itt nemcsak azokra a játékosokra gondolok, akiket ő edzett és a legmagasabb szintre jutottak, mint például Vámos Petra, hanem azokra is, akik eljutottak az NB I-ig, vagy csak megismerhették, milyen érzés NEKA-snak lenni, hogyan kell összehangolni a tanulást és a sportot, és kialakítani egy új életmódot" – mondta Danyi Gábor, aki szerint az utánpótlásban nem az eredmény a legfontosabb, az igazából csak egy visszajelzés. A hangsúly a tehetséggondozáson és a tehetségképzésen van. A cél az, hogy a NEKA-n végzett fiatalok minél magasabb szintre jussanak, és bárhová is kerülnek, az első pillanatban kiderüljön róluk, hogy hol nevelkedtek.