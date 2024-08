Samsindin Ouro 2000. március 2-án született Németországban. A labdarúgással a TSG Reutlingen utánpótlásában ismerkedett meg, ahonnan 2019-ben Horvátországba, a Dinamo Zagreb gárdájához szerződött. Ott a második csapatban szerepelt, majd ezután Szlovéniába igazolt, ahol az NS Mura és az NK Radomlje együtteseit erősítette, előbbivel pedig bajnokságot is nyert. Ennek köszönhetően a nemzetközi porondon is próbára tehette magát, ugyanis szerepelt csapatával a Konferencia Liga csoportkörében. Ouro a togói válogatottban 6 alkalommal jutott szóhoz.

A középpálya közepén, több poszton is bevethető játékos legutóbb a szaúdi Al-Adalah csapatában szerepelt.

„Szeretnék gyorsan beilleszkedni, és sokat hozzátenni a csapat játékához – kezdte Ouro. – Természetesen sikeres akarok lenni Győrben. Ehhez először is meccseket kell nyernünk, hogy kikerüljünk a kieső zónából, aztán lépésről lépésre akarjuk elérni a klub céljait. Az első benyomásaim nagyon jók. Az emberek a klubnál megkönnyítik a beilleszkedésem, a társak szívélyesen fogadtak. Alig várom, hogy a pályán legyek és boldoggá tegyem a győri szurkolókat.”

Steven Vanharen nagyon sokat vár a középpályástól, reményei szerint gyorsan a csapat erőssége lesz:

„Örülünk, hogy egy olyan sokoldalú középpályással bővült a keretünk, mint Ouro. Erőt és kreativitást hozhat a csapat tengelyébe, vele sokat erősödünk mind támadásban, mind pedig védekezésben” – mondta a győriek sportigazgatója.