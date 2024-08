Augusztus 30. péntek:



M4 Sport

10.00 és 18.00: Paralimpia, Párizs

13.00: Labdarúgó Európa-liga sorsolás

13.25: Forma-1, Olasz Nagydíj, 1. szabadedzés

14.30: Labdarúgó Konferencia-liga sorsolás

15.45: Forma-1, Olasz Nagydíj, 2. szabadedzés

20.00: Labdarúgás, NB I, Fehérvár-MTK



Duna World

20.45: Atlétika, Gyémánt Liga, Róma



Sport 1

17.15: Jégkorong, olimpiai selejtező, Magyarország-Szlovákia



Sport 2

18.00: Baseball, MLB, Cincinnati Reds-Milwaukee Brewers

21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, Moreirense-Benfica



Eurosport 1

18.00: Tenisz, US Open, New York

14.30: Kerékpár, Vuelta a Espana, 13. szakasz



Eurosport 2

16.55: Tenisz, US Open, New York



Arena 4

9.00, 9.50: Gyorsaságimotoros-vb, Aragón Nagydíj, Moto3, Moto2, szabadedzés

10.45, 13.15 és 14.05: Gyorsaságimotoros-vb, Aragón Nagydíj, MotoGP, Moto3, Moto2, 1. szabadedzés

15.00: Gyorsaságimotoros-vb, Aragón Nagydíj, MotoGP, edzés

20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Union Berlin-St. Pauli



Match 4

18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Venezia-Torino

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Internazionale-Atalanta



Max 4

13.00 és 19.00: Darts, European Tour, Hildesheim



Augusztus 31., szombat:



M4 Sport

9.30: Forma-3, Olasz Nagydíj, sprintfutam

10.30: Paralimpia, Párizs

12.30: Forma-1, Olasz Nagydíj, 3. szabadedzés

14.00: Forma-2, Olasz Nagydíj, sprintfutam

16.00: Forma-1, Olasz Nagydíj, időmérő edzés

17.45: Labdarúgás, NB I, DVSC-ZTE

20.00: Labdarúgás, NB I, DVTK-ETO FC Győr



M4 Sport+

17.00: Paralimpia, Párizs



Sport 1

18.30: Kézilabda, Német Szuperkupa, Magdeburg-Füchse Berlin

21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, Sporting-FC Porto



Sport 2

19.00: Baseball, MLB, alapszakasz, New York Yankees-St. Louis Cardinals



Eurosport 1

0.45 és 18.00: Tenisz, US Open, New York

13.30: Kerékpár, Vuelta a Espana, 14. szakasz



Eurosport 2

0.00 és 16.55: Tenisz, US Open, New York

12.20: Hegyikerékpár, vb, női és férfi downhill



Spíler 1

13.20: Labdarúgás, Premier League, Arsenal-Brighton

15.50: Labdarúgás, Premier League, Leicester City-Aston Villa

18.20: Labdarúgás, Premier League, West Ham United-Manchester City

21.25: Labdarúgás, La Liga, Leganés-Mallorca



Spíler 2

16.55: Labdarúgás, La Liga, Barcelona-Real Valladolid

18.55: Labdarúgás, La Liga, Athletic Bilbao-Atlético Madrid

21.25: Labdarúgás, La Liga, Valencia-Villarreal



Arena 4

8.30, 9.15 és 10.00: Gyorsaságimotoros-vb, Aragón Nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, 2. edzés

10.45: Gyorsaságimotoros-vb, Aragón Nagydíj, MotoGP, időmérő

11.45: Autósport, Kamionos Eb, 5. versenyhétvége, Most, 1. futam

13.00: Labdarúgás, német másodosztály, Hamburg-Münster

15.15: Labdarúgás, Bundesliga, Werder Bremen-Borussia Dortmund

18.15: Labdarúgás, Bundesliga, Bayer Leverkusen-RB Leipzig

20.30: Labdarúgás, német másodosztály, Kaiserslautern-Hertha



Match 4

12.45 és 13.45: Gyorsaságimotoros-vb, Aragón Nagydíj, Moto3, Moto2, időmérő

14.30: Gyorsaságimotoros-vb, Aragón Nagydíj, MotoGP, sprintfutam

16.00: Labdarúgás, Premier League, Everton-Bournemouth

18.30: Labdarúgás, Serie A, Bologna-Empoli

20.45: Labdarúgás, Serie A, Lazio-Milan



Max 4

13.00 és 19.00: Darts, European Tour, Hildesheim



Szeptember 1., vasárnap:



M4 Sport

8.15 és 13.00: Paralimpia, Párizs

8.30: Forma-3, Olasz Nagydíj, futam

10.00: Forma-2, Olasz Nagydíj, futam

15.00: Forma-1, Olasz Nagydíj, futam

17.30: Labdarúgás, NB I, Paks-Puskás Akadémia

20.00: Labdarúgás, NB I, FTC-Nyíregyháza Spartacus



M4 Sport+

15.00: Labdarúgás, NB I, Kecskeméti TE-Újpest

17.00: Paralimpia, Párizs



Sport 1

13.30: Jégkorong, olimpiai selejtező, Ausztria-Magyarország

21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Gil Vicente-Braga



Sport 2

22.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Arizona Diamondbacks-Los Angeles Dodgers



Eurosport 1

0.45 és 18.00: Tenisz, US Open, New York

11.50: Autósport, Márka Kupa, Porsche Szuperkupa, Olaszország, futam

13.30: Kerékpár, Vuelta a Espana, 15. szakasz



Eurosport 2

0.00 és 17.00: Tenisz, US Open, New York

10.00: Sportmászás, Európa-bajnokság, női kombinált, döntő, Villars

13.20 és 15.20: Hegyikerékpár, vb, női és férfi krossz



Spíler 1

16.55: Labdarúgás, Premier League, Manchester United-Liverpool

19.30: Labdarúgás, La Liga, Getafe-Real Sociedad



Spíler 2

16.55: Labdarúgás, La Liga, Osasuna-Celta Vigo

18.55: Labdarúgás, La Liga, Sevilla-Girona

21.25: Labdarúgás, La Liga, Real Madrid-Real Betis



Arena 4

10.00: Gyorsaságimotoros-vb, Aragón Nagydíj, MotoGP, Rider Fan Parade

10.45, 12.00 és 13.15: Gyorsaságimotoros-vb, Aragón Nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, futam

15.30: Labdarúgás, Bundesliga, Heidenheim-Augsburg

17.30: Labdarúgás, Bundesliga, Bayern München-Freiburg

20.45: Labdarúgás, Serie A, Juventus-Roma



Match 4

13.00 és 16.45: Autósport, Kamionos Eb, 5. versenyhétvége, Most, 3. és 4. futam

14.30: Labdarúgás, Premier League, Chelsea-Crystal Palace

18.30: Labdarúgás, Serie A, Fiorentina-Monza

21.00: Autósport, IndyCar, 17. futam, Hy-Vee Mil-waukee Mile



Max 4

13.00 és 19.00: Darts, European Tour, Hildesheim