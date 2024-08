A fináléban Norvégia a vártnál nagyobb különbséggel, 29–21-re nyert az északiak a házigazdák ellen, míg a bronzmeccsen Dánia 30–25-re bizonyult jobbnak Svédországnál.

Az aranyérmes csapatban a Győri Audi ETO KC 2024/25-ös keretéből Kari Brattset Dale, Veronica Kristiansen és Kristine Breistöl lépett pályára az olimpián, emellett a bő keret tagja volt Emilie Hovden. Rajtuk kívül több egykori zöld-fehér mezben jeleskedő játékos segítette hozzá az aranyhoz a válogatottat, így Nora Mörk, Stine Oftedal, valamint a két kapus, Silje Solberg és Katrine Lunde kapott lehetőséget.

A franciáknál Estelle Nze Minko és Hatadou Sako volt érintett, míg a volt ETO-s Laura Glauser volt.

A dán csapatot Sandra Toft és Kristina Jörgensen erősítette, illetve Jesper Jensen szövetségi kapitány Anne Mette Hansenre és Line Haugstedre is számított a torna során.

A torna álomcsapatában is érdekeltek voltak a volt és mostani ETO-játékosok: a legjobb irányító a Bajnokok Ligája-győztes Győri Audi ETO KC-tól távozott, pályafutását olimpiai aranyéremmel lezáró Stine Oftedal lett, aki először került be ötkarikás álomcsapatba. A győri Kari Brattset Dale lett a legjobb beálló, ráadásul az olimpiai bajnok norvég válogatott legeredményesebb játékosa 29 találattal. A győriek balátlövője, az ezüstérmes Estelle Nze Minko is bekerült a torna válogatottjába. A legértékesebb játékosnak a norvégok 44 éves kapusát, Katrine Lundét választották, aki tagja volt a pekingi és a tokiói álomcsapatnak, de az olimpiai MVP-címet most először szerezte meg. Az övé volt a legjobb kapusstatisztika, 79 lövést védett, ami 42 százalékos hatékonyságot jelent. A legjobb kapus egyébként a francia Laura Glauser lett.