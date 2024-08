Az ETO FC Győr ma este (20.00) Kecskeméten lép pályára a KTE ellen.

Az alföldi klub honlapja megemlíti, hogy Szabó Istvánnak, a KTE vezetőedzőjének variációs lehetőségei a héten bővültek, hiszen Bocskay Bertalan is csatlakozott a kerethez, neki azonban még egy kis idő kell ahhoz, hogy top formába lendüljön. Ezzel együtt a keretben már ott lesz, adott esetben számolhat vele vezetőedzőnk. Banó-Szabó Bencére még sokáig nem számíthat a stáb, és bár Papp Milán rehabilitációja jól halad, egyelőre még várni kell visszatérésére.

Szabó István így nyilatkozott a KTE honlapján: – Nem úgy tekintünk a Győrre, mint egy feljutó csapatra, mert tele vannak rutinos, nagyon jó képességű labdarúgókkal, akik mögött komoly tapasztalat van már a legmagasabb szinten is. Nem mellesleg, folyamatosan igazolnak a bajnokság kezdete óta is. Egész hetünk volt készülni vasárnap óta, bízom benne, hogy megfelelően fel is térképeztük ellenfelünket. Ez sem volt könnyű feladat, mert legutóbb is négy helyen változtattak, illetve a héten is jött hozzájuk új játékos. Megvan ugyanakkor a mérkőzés tervünk, szeretnénk ahhoz tartani magunkat. A játékosok és a stáb nevében is mondhatom, hogy nagyon szeretnénk itthon tartani a pontokat.