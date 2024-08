Az FC Sopron 16-1-re győzött vasárnap a szebb napokat is látott Bábolna otthonában a MOL Magyar Kupa első fordulójában. Az eredmény némileg meglepetés, mert mindössze egy osztály a különbség a két csapat között.

Az NB III-as piros-fehérek fölényesen jutottak tovább a Komárom-Esztergom vármegyei első osztályban futballozó Bábolna ellen.

„Komolyan vettük a mérkőzést, talán ezért is ez a nagy gólkülönbség - kezdi Bücs Zsolt, az FC Sopron vezetőedzője. - Azt kértem a fiúktól, hogy kevés érintéssel, gyorsan futballozzunk. Így is történt. Mellette szép gólokat rúgtunk, a szünetben már nyolc-egyre vezettünk. Az is az igazsághoz tartozik, hogy az ellenféltől távozott a házi gólkirály és a játékuk még nem állt össze, de a mi érdemeinkből ez nem von le semmit. A bajnokságban legutóbb a Haladás ellen voltak gondjaink, ezért önbizalom növelő győzelmat arattunk. Szerdán Győrben játszunk az ETO Akadémiával, a bábolnai gólfesztiválból jó lenne egy-két találatot átmenteni arra a meccsre is.”