FC Sopron–Credobus Mosonmagyaróvár

Sopron, Városi Stadion, 17.30 óra. V.: Molnár A.

A soproniak idegenben, Győrben győztek a hétközi fordulóban, ami lendületet adhat nekik az újabb vármegyei rangadóra, igaz, a nemrég még NB II-es Lajta-partiak ellen nyilván nehezebb dolguk lesz.

„Mivel ellenfelünk keretének nagy része szinte együtt maradt, tulajdonképpen egy másodosztályú csapatról beszélhetünk, amely pontrúgásokban és előre­sebességben is erős, így fontos lesz nekünk ezt a sebességet felvenni. Elemeztük az óváriak játékát, s tudjuk azt is, mivel két döntetlennel kezdtek, lesz bennük bizonyítási vágy, ám ez bennünk is meglesz. Ha játékban tudjuk hozni, amit szeretnénk, az végül eredményességben is megmutatkozik” – mondta a találkozóval kapcsolatban Bücs Zsolt, az FC Sopron vezetőedzője.

Az óváriak két döntetlennel kezdték a bajnokságot, s idegenben szeretnék megszerezni első győzelmüket.

„Kialakulóban lévő csapatunkra ismét egy küzdelmes megyei rangadó vár, harcos meccsre számítok” – fogalmazott a vendégek trénere, Weitner Ádám.



Gyirmót FC Győr II–Érd

Gyirmót, Alcufer Stadion, 11 óra. V.: Juhász D.

Bosszantó vereséget szenvedett szerdán Felcsúton a jól játszó Gyirmót II, amely ezen a hétvégén hazai környezetben javíthat a nem túl jól rajtoló Érd ellen.



Balatonfüred– ETO Akadémia

Balatonfüred, 17.30 óra. V.: Iványi.

A vármegyei rangadót rutintalanságuk miatt elvesztő győriek ezúttal idegenben lépnek pályára a szezont egy ponttal kezdő Balaton-parti­ak ellen.



A további program: Újpest II–Budaörs 11.00. III. ker. TVE–Veszprém, Kelen SC–Haladás-MÁV, Komárom–Puskás Akadémia II, Dorog–Bicske 17.30.





A bajnokság állása