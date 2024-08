A magyar csapat hat arany-, hét ezüst- és ugyancsak hat bronzérmet szerzett Párizsban a nemrégiben befejeződött ötkarikás játékokon. Azóta már napvilágot láttak különböző elemzések, értékelések a mieink szereplésével kapcsolatban, de objektíven, érzelmek nélkül megítélni a teljesítményt nagyon nehéz. Az tény, hogy idén is az úszók, a vívók, a kajak-kenusok szállították az érmeink többségét, bár utóbbiak a legfényesebből ezúttal egyet sem tudtak megszerezni.

Mindig érdeklődésre tart számot a közvéleményben, a magyar versenyzőknek mennyit hoz a konyhára az olimpiai szereplés. A Párizsban bajnoki címet szerző sportolóinknak 495 millió forintot fizet ki az állam, az ezüstérmeseknek 471,24 milliót, a harmadik helyezetteknek pedig 323,5 milliót. Vagyis a dobogósok mintegy 1,29 milliárd forintot kapnak, míg a további pontszerzők majdnem ugyanennyit, 1,17 milliárdot.

A legjobban ezúttal is Csipes Tamara kajakozó keresett, aki ugyan nem nyert, de két ezüst- és egy bronzérmével már másodszor lépte át a százmillió forintos határt. A dobogón mögötte Milák Kristóf végzett mintegy 95, majd Gazsó Dóra megközelítőleg 85 millió forintos jutalommal.

Az olimpia ezúttal is számos nagyszerű pillanattal ajándékozott meg bennünket. Csúcsok dőltek meg, élményszámba menő győzelmek, fájó kudarcok születtek. Az egyik legfelemelőbb nekem mégis az volt, amikor a birkózó Losonczi Dávid közvetlenül az elveszített bronzmeccse után bejelentette: jótékony célra felajánlja a számára az ötödik helyért járó 15,73 millió forintot. „Sohasem a pénzért csináltam ezt a sportot. Hanem azért, hogy Magyarországnak, a hazámnak és a családomnak dicsőséget szerezzek. Köszönöm mindenkinek a szurkolást, láttam, hogy az egész ország ott állt mögöttem.”