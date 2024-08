Az NB I-ben több mint 250 meccsen 56 gólt szerzett kiváló játékos, aki pályafutása során megfordult Portugáliában, Cipruson, Izraelben, Lengyelországban, majd már rutinosként a szlovák és az osztrák alacsonyabb osztályokban is, újra légiósnak állt.

„A Podersdorf csapatában játszom ebben a szezonban.

Szeretnék még egy év örömfocit átélni, újabb ráadás ez nekem. Többen mondták, hogy örülnek annak, hogy játszom tovább, ez jólesik, ahogyan a mozgás is.

A feleségem azért nem mindig boldog ettől, de igazából már megszokta, hogy ez velem együtt jár” – mondta nevetve Vayer Gábor, aki bár úgy fogalmazott: örömfocizni szeretne, ez nem jelenti azt, hogy ne venné komolyan a labdarúgást.

„Teljesen mindegy, melyik osztályról van szó, ha foci, akkor azt csak teljes erőbedobással lehet csinálni. A közönséget ezen a szinten sem szabad becsapni, ráadásul nagyon várják a szezont a faluban. Hetente két edzésen veszek részt, meg hétvégén a meccsen. Érdekesség, hogy több egykori csapattársam is szerepel itt, sőt, a masszőrükkel is fociztam együtt. Összesen nyolc magyar játékosa van a Podersdorfnak, ami egy hangulatos település, a klub meg szerény, de annál lelkesebbek az emberek.

A pálya a Fertő tó mellett van, nagyon jó hangulatúak az edzések, melyet nyáron nem ritkán a helyi strandon fürdőzéssel vezettünk le.

Szóval bízom benne, hogy jutalomfociban lesz részem, de mindent továbbra is beleadok” – folytatta az egykori győri közönségkedvenc, akit talán a pozitív hozzáállása miatt is még idén nyáron is hét helyről kerestek.

„A megyei első osztályból négy, Ausztriából három csapat gondolt rám, végül a Podersdorf lett a befutó. Azt el kell mondanom, hogy kint nagyon komolyan veszik az emberi oldalt is, meg kell felelni az erős elvárásoknak, ezért is megtiszteltetés, hogy több ajánlatom is volt osztrák csapatoktól. Ezt pedig meg kell hálálnom jó teljesítménnyel, lehetőleg gólokkal. Célként azt tűztem ki magamnak, hogy átlagban meccsenként fél gólt elérjek, azaz nagyjából minden második találkozón betaláljak, ami azért nem lesz egyszerű, mert itt előretolt középpályásként, úgy mond irányítóként számítanak rám. Bízom benne, hogy saját mércémnek is megfelelek” – mondta végezetül Vayer Gábor, aki szombaton hazai pályán mutatkozik be új csapatában, 17 órakor a Neufeld lesz az ellenfél.