Az elmúlt időben minden napra jutott egy új igazolás az ETO labdarúgócsapatánál. A győri zöld-fehérek jelenleg pont nélkül a táblázat utolsó helyén állnak, rájuk is fér az erősítés. Az „Egyetértés” legközelebb szombaton a Diósgyőr otthonában lép pályára – az ötödik fordulóra kisorsolt Puskás Akadémia elleni hazai mérkőzést a vendégek kérelme miatt decemberre halasztották –, így közben volt idő felkészülni az őszi idény folytatására.

A győriek számára a nagyjából kéthetes szünetben szerepelt egy rövid mezőkövesdi edzőtábor, ahol a szakmai munka mellett talán rendbe lehetett tenni a vereségek miatt megtépázott lelkeket is.

Tíz nappal ezelőtt azt írtuk, az ETO tulajdonosainak és a vezetőségnek a következő meccsig NB I-es színvonalúvá kellene tenniük a játékoskeretet, illetve eldönteni, hogy a jelenlegi szakmai vezetéssel elérhetőnek látják-e a kitűzött cél, a bennmaradás elérését.

A döntések alapján világossá vált, Dunaszerdahelyen Borbély Balázs vezetőedzővel képzelik el a folytatást. Érdekesség, hogy a türelmesnek különösebben nem nevezhető győri publikum bizalmát is élvezi – a vereségek ellenére. Az NB II-ben győztesen megvívott öt meccs, úgy látszik, kellő bizalmi tőke számára az ETO kispadjához.

A keret megerősítése megtörtént, több labdarúgó érkezett a héten is a zöld-fehérekhez. Elsősorban a védelembe, mert a csapat négy meccsen kilenc gólt kapott, ilyen mutatóval pedig ritkán lehet pontokat gyűjteni – a győrieknek ősszel nem is sikerült.

Kérdés viszont, hogy a „villámmal” összeszedett új fiúk valóban erősítést jelentenek-e majd – ez rövidesen kiderül. Mindenesetre a hétvége után háromhetes bajnoki szünet következik, lesz idő beépíteni az új szerzemé­nyeket.