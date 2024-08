Életre szóló élményt jelentett a verseny, most is libabőrös leszek, amikor erről beszélek – mondja a bajnok. – Már a rajt is szenzációs volt, a pap a tóban állva megáldott bennünket, ágyúszóra indultunk. A hangszórókból Vangelis zenéje szólt. Verseny közben azt gondoltam, hogy mindent beleadok, de amikor célba értem, éreztem, maradt még bennem energia. Tapasztalatlannak számítottam ezen a távon, pontosan nem tudtam, hogyan kell beosztani az erőmet. Így is nagyszerű eredményt értem el. Sokat köszönhetek a családomnak, akik végig buzdítottak. Nagyon boldog voltam, amikor célba értem.