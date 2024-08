Per Johansson vezetőedző is megfogalmazta elvárásait, céljait, és a mögöttünk hagyott hetekről is nyilatkozott: „Nagyon dolgos nyár volt, de már vártam, hogy visszajöjjek Győrbe, hiszen az előző évad végéről rendkívül szép emlékeim vannak. Jól érzem magam, és készen állok. Szerintem mindannyian, akik részt vettünk az olimpián, szenvedtünk kicsit a terheléstől. Ettől függetlenül a sok új játékos is nagyon lelkes. Ez egy új kezdet, és szerintem mindenki készen áll, hogy nekivágjon az igazi kemény munkának. Vannak apróbb sérülések, de egészen biztos vagyok benne, hogy mindenki a pályán lesz, amikor a bajnokság első meccsén a Mosonmagyaróvárral találkozunk.”