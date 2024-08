Kelen SC–Credobus Mosonmagyaróvár 0–4 (0–2) Budapest, 400 néző. V.: Maml Z. Kelen SC: Terjék – Bittera, Bedővári, Erdei (Kutsera), Kádár, Szabó N., Pilter (Koncz), Juhász, Vörös (Remili), Szabó D. (Borbély), Pajti (Szabó G.). Edző: Simon Ákos. Credobus Mosonmagyaróvár: Kovács B. – Simita, Czingráber, Monda (Sipos), Oláh (Mayer M.), Pap (Buglyó), Kövesdi (Lasz), Gáncs, Deák, Pongrácz, Mayer. Edző: Weitner Ádám. Gsz.: Pap, Czingráber, Kövesdi, Oláh.

43. p: Simita jobb oldali beadása után a berobbanó Kövesdi a védők szorításában magasra fejelte a labdát, amelyet Papp 10 méterről ballal kapásból a bal alsó sarokba lőtt. 0–1.

45+1. p: Pongrácz jobb oldali beadását a remek ütemben érkező Czingráber félmagasan a kapu jobb oldalába fejelte. 0–2.

56. p: Pongrácz lépett ki a jobbösszekötő helyén, és csaknem az alapvonal közeléből visszagurított, az érkező Kövesdi pedig 10 méterről a bal alsó sarokba lőtt. 0–3.

67. p: Kövesdi és Oláh kényszerítőzött a hazai 16-os előterében, utóbbi kilépett a jobb összekötő helyén és 12 méterről szépen kilőtte a hosszú sarkot. 0–4.

A vendégek léptek fel támadólag, a 6. percben Pap kapufát lőtt, majd ellaposodott a játék, amely így is inkább a hazai térfélen folytatódott. A félidő hajrájában két góllal megérdemelt vezetéshez jutott a Mosonmagyaróvár. Szünetben hármat is cseréltek a hazaiak, és a rutinos, az élvonalat megjárt Remilit is harcba dobták. Ennek ellenére továbbra is a mosoniak irányítottak, és két szép góllal a második félidő derekára eldöntötték a találkozót.

Weitner Ádám: – Meggyőző játékkal biztosan nyertük meg a mérkőzést.

Botár László