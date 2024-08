Aqvital FC Csákvár - Gyirmót FC Győr 1-2 (1-1)

Merkantil Bank Liga 3. forduló, Csákvár: 220 néző. Játékvezető: Ujhelyi.

Csákvár: Zelizi – Murka, Karacs, Gregor (Simon A. 64), Varga B. – Major M. (Gazdag sz) – Haragos, Farkas A.(Umathum 64), Dusinszki, Szabó B. (Jablonszky 64) – Nagy Z. Vezetőedző: Tóth Balázs

Gyirmót: Hársfalvi – Lányi B., Hudák D., Csörgő, Helembai – Hudák M. (Kovács D. 86), Katona M. – Horváth R., Madarász (Hajdú 86), Ugrai (Pyschchur 81) – Adamcsek (Szegi 68). Vezetőedző: Tamási Zsolt

Gólszerző: Nagy Z. (1-0) a 11., Ugrai (1-1) a 27., Madarász (1-2) a 62. percben

1. perc: Major bal oldali beadása után a középen érkező Nagy Z. 10 méterről remekül fejelt a bal alsó sarokba, a labda Hársfalvi kezét érintve kötött ki a hálóban. 1–0.

27. perc: Horváth R. jobb oldali beadása után a hazai védők bizonytalanságát követően a hosszúsaroknálérkező Ugrai elé került a labda, aki kapásból jobbal a jobb alsó sarokba lőtt. 1–1.

62. perc: Ugrai remek jobb oldali beadását a védők között berobbanó Madarász hat méterről, kapásból belsőzte a jobb alsó sarokba!. 1–2.

90+2. perc: A mérkőzés utolsó perceiben az ex-gyirmóti Simon súlyosnak tűnő sérülést szenvedett, hordágyon vitték le a pályáról.

Jobban kezdett a hazai gárda, ugyanis bő tíz perc elteltével egy baloldalról induló akció végén Nagy Z. érkezett jókor középen és fejesével előnyhöz juttatta csapatát (1-0). Nem tartott sokáig a hazai előny, ugyanis újabb negyedórát követően egy jobb oldalról érkező labda a vendégek ügyeletes gólszerzőjét, Ugrait találta üresen, ő pedig köszönve a lehetőséget, a jobb alsó sarkot kilőve egyenlített (1-1). Változatosan teltek a percek az első játékrészben, mind a mezőnyjáték, mind pedig a helyzetek kialakítása és a gólszerzés tekintetében is kiegyenlített játék folyt a pályán.

Szünet után feljebb tolta játékát a Gyirmót és próbálta irányítani a játékot, dominálni, ami abban is megmutatkozott, hogy többször kerültek a szélsők a hazai védelem mögé. Ez a fölény bő egy órai játék elteltével meg is hozta a gyümölcsét, ugyanis egy gyorsan elvégzett bedobás után Ugrai pontos beadását követően Madarász gólja már a vendégelőnyt jelentette (1-2).Végül a Gyirmót nyert és három fordulót követően is százszázalékos teljesítménnyel áll a táblázaton.