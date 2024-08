A második játékrész elején ismét megzörrent a vendégek hálója, amikor Hudák D. fejelte be a labdát a kapuba, de a játékvezető az akciót megelőző szabálytalanság miatt érvénytelenítette a találatot. Szűk egy óra elteltével Cseri egy bal oldali szabadrúgás révén állt közel a szépítéshez, de a labda a sorfalról a kapu mellé perdült. Az idő múlásával a vendégek is próbáltak feljebb zárkózni, de a hazai védelem és Hársfalvi András biztosan őrizte kapuját, míg a kontrákból adódó hazai rohamok többször is zavart okoztak a matyóföldiek kapujánál.

Tamási Zsolt:

Az eredménynek tudok maradéktalanul örülni, hiszen kettő szép góllal tudtunk nyerni. Nem játszottunk igazán jól, a csapat azonban küzdeni tudásban hozott annyit, hogy a két villanással megszerzett előnyünket meg tudtuk tartani.

Tóth Mihály: - A mai meccset elveszítettük, de úgy érzem léptünk előre, hiszen az elmúlt héthez képest voltak olyan periódusok, amikor próbáltuk irányítani a játékot, voltak lehetőségeink, helyzeteink. Sajnos az átmenetekben fölénk nőtt a hazai gárda, de két elkerülhető gól után futottunk az eredmény után.