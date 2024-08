Gyirmót FC Győr– BVSC-Zugló 0-0

GYŐR-GYIRMÓT, Alcufer Stadion. Játékvezető: Molnár Attila (Kulman Tamás, Szabó Dániel)

GYIRMÓT: Hársfalvi – Lányi, Csörgő, Hudák D., Helembai – Katona M., Hudák M. – Horváth R., Madarász, Ugrai – Adamcsek. Vezetőedző: Tamási Zsolt

BVSC-ZUGLÓ: Erdélyi – Benkő-Bíró, Vinícius, Hesz, Király Á. – Hidi P., Pekár, Szilágyi M. – Székely K., Nwachukwu, Bacsa P. Vezetőedző: Csábi József

PERCRŐL PERCRE

12. perc: Ugrai 28 méterről próbálkozik lövéssel, de az olyan magasnak bizonyul, hogy a labda a stadion déli parkolójában köt ki.

10. perc: Király íveli középre a labdát balról, Csörgőnek sikerül kivágnia azt az ötösről.

8. perc: Király Ákos jobbról, 30 méterről elvégzett szabadrúgása elmegy keresztben a kapu előtt.

3. perc: Pekár lő a tizenhatos jobb sarkától, de a labda elszáll a kapu fölött.

1. perc: Komora Imrére emlékeznek a kezdőrúgás előtt a csapatok és a szurkolók. A kékban játszó vendégek kezdik a mérkőzést, sárgában a gyirmótiak.

Előzetes - A Gyirmót remekül rajtolt, hiszen három mérkőzésen 9 pontot szerzett.

Tamási Zsolt vezetőedző elégedett az eddigi eredményekkel, de óva int az elbizakodottságtól:

– Nyilván nagyon örülünk, hogy az első három mérkőzésünket – amiből kettő idegenben volt – százszázalékos teljesítménnyel tudtuk befejezni, azonban a szakmai stábunk tagjai és a játékosok is tisztában vannak vele, hogy még mennyi mindent kell javítani a játékunkon. Ez a sikerszéria nyugalmat ad az öltözőben, jobban összekovácsolja a közösséget, de nem értékeljük túl. Keményen készülünk a mindig soron következő mérkőzésre, ami jelen esetben a BVSC elleni hazai találkozónk lesz. Ők is jó szériával indították a bajnokságot, hiszen három idegenbeli mérkőzésen kapott gól nélkül hét pontot szereztek. Nehéz ellenük játszani, mivel rendkívül szervezetten és fegyelmezetten védekeznek. A tavalyi csapatuk együtt maradt, viszont új edző érkezett, aki az elképzeléseit gyorsan át tudta adni a csapatának, ezért is nehéz mérkőzésre számítok.