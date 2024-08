A Győri AC tornásza, Mészáros Krisztofer nagyot versenyzett Párizsban. Az olimpia egyéni összetett fináléjában 9. lett. Ennél jobb magyar eredményt (egyéni összetettben) utoljára Guczoghy György 1988-ban ért el Szöulban, amikor 8. lett. A Győri AC Eb-érmes kiválósága Párizsban egyben beállította Csollány Szilveszter (1992) és dr. Magyar Zoltán (1976, 1980) korábbi eredményét egyéni összetettben.

Mészáros Krisztofer kitűnő teljesítményt nyújtott.

Mészáros a gyűrűn bemutatott gyakorlatára 13.400 pontot kapott. Ugráshoz harmadiknak szólították, és 14.400 ponttal zárt. Korláton is odatette magát (14.300), így félidőben 6. helyen állt. Következett egy jó nyújtógyakorlat (13.766), érdekesség, hogy a versenynek ebben a fázisában a végső győzelemre is esélyesnek tartott japán Daiki Hashimotót is megelőzte. A lendület kitartott a talajon is (13.933), lovon pedig egy újabb 14-gyel kezdődő pontszámmal zárt (14.100). Mészáros Krisztofer 83.899-es összpontszámmal fejezte be a finálét.

Mészáros Krisztofer lendülete kiartott talajon is.

Mészáros Krisztofer 2028-ban felérne a dobogóra

- Nagyon boldog vagyok, tényleg minden gyakorlatomat meg tudtam csinálni - mondta Párizsban. - Bíztam benne, hogy előrébb tudok lépni, abban is reménykedtem, hogy összejöhet a 6. hely. Iszonyatos erős mezőny jött össze, amivel Eb-t lehetett nyerni, az itt csak a nyolcadik pozícióra volt elég. Tényleg nagyon büszke vagyok erre az eredményre, és nem elérhetetlen, hogy 2028-ban felérjünk a dobogóra. Addig még van idő, nagyobb gyakorlatokat tudok összeállítani, lesz rengeteg Eb és vb, ahol bizonyíthatok, és még jobban meg fogják ismerni a nevemet. Tulajdonképpen végig nagyon nyugodt voltam a döntő alatt, rengeteget készültünk erre a sportpszichológusommal, úgy gondolom, hogy kifejezetten hatékony munkát tudunk együtt végezni. Egyébként belülről is ezt a nyugodtságot érzem – nemcsak kívülről látszik -, nem érzem a nyomást, a tömeget, jól tudok mindent kezelni. A verseny alatt végig figyeltem, hogy állok, azt tudtam, hogy a gyűrűm nem olyan erős, de az ugrásom már jó, és hogy a végén jön a két legerősebb szerem, azzal is tisztában voltam, amikor a hatodik voltam. Az utolsó szernél is tudtam, hogy állok, ugye mindig elmondom, hogy hívő ember vagyok, és mindent az Úrra bíztam. A ló előtt a kezemben is éreztem, hogy savasodom, és nem biztos, hogy menni fog a leugrás, de ezt is ki tudtam zárni. És olyan jól végigment ez a gyakorlat, én sem értem, hogyan, el sem fáradtam benne. Nagyon-nagyon örülök.