További érdekesség, hogy a bőnyiek tíz találatából nyolcat egy játékos szerzett, ráadásul Mógor Dávid az első hét gólját – az első félidőben – sorozatban egymás után lőtte.

Minden bejött neki, az összes helyzetét berúgta

– mesélte a bőnyi klub technikai vezetője, Lencse Dániel, akinek egyébként épp korábbi rekordját döntötte meg a bőnyi támadó.

– Még játékosként, rábapordányi színekben lőttem egyszer hét gólt egy meccsen. Dávid most ezt múlta felül, aminek őszintén örültem. Nem semmi ennyiszer a kapuba találni ezen a szinten” – tette hozzá a korábbi futballista, akinek pályafutását – s erről lapunkban többször is beszámoltunk – egy súlyos betegség törte ketté. Lencse Dániel még 2022-ben az egyik edzés előtt lett rosszul, s az egyik fővárosi kórházban életmentő műtéten esett át, mert megrepedt az aortája. Felépült, de a futballt abba kellett hagynia.

„Jól vagyok, szerencsére, dolgozhatok is, s a focitól, vagyis a pályától sem szakadtam el. Természetesen gyakran kell kontrollra járnom, nemsokára újra megyek Sopronba. A hétvégi meccsre visszatérve, ellenfelünk most jutott fel a magasabb osztályba, s bár nem rossz csapat, s nem is játszott rosszul, még látszott a különbség, igaz, ez mit sem von le Dávid és a többi játékosunk érdemeiből.”

A nyolc gólt szerző, 25 éves, bőnyi származású Mógor Dávid Gyirmóton nevelkedett, rövid banai és ménfőcsanaki kitérő mellett csak települése együttesében futballozott.

„Tényleg minden összejött, sorozatban jöttek a helyzetek, s a társak is mindig megtaláltak a labdákkal. Szerencsére sikerült szinte minden lehetőséget kihasználnom, s még egy tizenegyest is én értékesíthettem” – mondta az egyébként korábban már egy meccsen hat gólt szerző futballista.

„Úgy gondolom, nagyon összeérett erre az idényre a csapatunk, ezt bizonyítja ez a gólzáporos rajt is. Bízom benne, hogy a folytatás is jó lesz, s nyilván még nagyon sok meccs van hátra, de nem titkolt célunk, hogy odaérjünk a dobogóra a bajnokság végén” – tette hozzá Mógor Dávid, aki elárulta, van személyes célja is.