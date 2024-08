Két pont nélküli csapat mérte össze az erejét a mérkőzésen, ahol közepes színvonalú mezőnyjátékkal múlatták az időt az első félidőben. Az ivószünetig a kapusoknak alig akadt dolguk, később azért valamit élénkült a játék, de gól nem esett.

Szünet után nagyobb sebességre kapcsolt a Ménfőcsanak, gyors egymásutánban kétszer is nagyot kellett tornásznia a vendégkapusnak. Az 54. percben aztán már meglett ennek az eredménye is, amikor Németh M. balról, 17 méterről nagy gólt ragasztott a bal felső sarokba. 1–0. A 71. percben egy buktatás után büntetőhöz jutott a Ménfőcsanak, melyet Fekete Sz. biztosan értékesített, amikor a bal alsó sarokba lőtte a labdát. 2–0. Az utolsó negyedórában mindkét oldalon adódott még egy-egy lehetőség, de a helyzetek mindkét oldalon kimaradtak. Közepes iramú, de alacsony színvonalú mérkőzésen a helyzeteit jobban kihasználó Ménfőcsanak megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Jók: Varga R., Béres, Fekete, ill. Huszár, Varga M.

Nemes Ferenc: – Helyenként jó játékkal többet tettünk a győzelemért. Úgy gondolom, megérdemeltük a győzelmet.

Pozsonyi Márk: – Gyengén kezdtük a mérkőzést, de aztán fölénybe kerültünk, a szünet előtt és után is ziccereket hagytunk ki, amit góllal büntetett az ellenfél. Ezt követően aztán már nem tudunk javítani.