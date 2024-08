Több helyszínen öt alkalommal rendezték meg a megyei strandröplabda-bajnokságot. Ezen a nyáron is népszerű volt a megyei körverseny, ahol az NB II-es játékosaink mellett sok amatőr páros is kipróbálhatta tudását. Női párosban bajnok (19 induló) Kiss Nóra – Várkonyi Anikó, 2. Lőrincz Beáta - Szalontai Petra, 3. Benke Evelin - Horváth Regina. Férfi párosok (32 induló): 1. Cserpes Patrik – Szabó Misi, 2. Horváth Botond – Keresztényi Csaba, 3. Győri Zalán – Litresits Csongor. Vegyes páros (26 induló): 1. Várkonyi Anikó – Cserpes Patrik, 2. Benke Evelin – Szabó Misi, 3. Nagy Fruzsina – Fekete Dzsínó. Amatőr négyes csapat versenye (14): 1. The Legends, 2. Karasunó, 3. Négy Tyuha.