Csornai SE–Hegykő 0–1 (0–0)

Csorna, 300 néző. V.: Fehér V.

Csorna: Kantó Zs. – Kovács P., Tóth A., Szabó Z. Nagy K., Szőke (Benszki B.), Ladjánszki, Füzi, Nagy Á. (Ignácz), Németh B., Márton (Horváth N.). Edző: Horváth Rudolf.

Hegykő: Majer – Reseterics (Kóczán M.), Kóczán B., Galambos, Halász M. (Hispágh), Nyerges M., Nyerges G., Horváth V. (Zombó), Bertha, Cziránku, Gaál. Edző: Sütöri Péter.

Gsz.: Halász.

Az NB III-ból érkező Csorna az első fordulóban az újonc Győrszentiván otthonában aratott gólzáporos győzelmet, míg a Hegykő odahaza kapott ki 3–0-ra, így a találkozó esélyese a nyíltan bajnoki címre pályázó rábaközi együttes volt.

66. perc: Egy gyors kontrát követően létszámfölénybe került a Hegykő és Halász Márk gurított a csornai kapuba. 0–1.

Az első félidőben inkább a mezőnyben folyt a játék, mindkét csapat kevésszer veszélyeztette a kapukat. A második játékrész közepén a vendég Hegykő volt eredményes Halász révén. A folytatásban ugyan többet veszélyeztetett a Csorna, de a fölény meddőnek bizonyult.

Horváth Rudolf: – Passzívan kezdtünk, s ez meghatározta a mérkőzést. Hibára hiba jött, kinyíltunk, így egy labdavesztésünkből gólt kaptunk, s elveszítettük a mérkőzést.

Sütöri Péter: – Csupa szív játékkal, úgy érzem, megérdemelten nyertünk.

Baracskai Ádám

Koroncó–Rajczi Beton-Fertőszentmiklós 5–1 (2–1)

Koroncó, 150 néző. V.: Szabó C.

Koroncó: Kokas – Molnár M., Fekete M. (Csete), Veller, Szabó Zs. (Sipőcz), Nagy P., Bieder (Lampert), Vörös Torma (Nagy B.), Görcs, Orbán, Présinger. Edző: Makkos Tamás.

Fertőszentmiklós: Simon – Bognár-Barzsó, Orbán, Halász G., Németh P., Fodróczy (Ábrahám), Kakuk, Horváth S. (Csányi), Csikai, Kirják, Németh B. Edző: Rozmán László.

Jók: Molnár M., Présinger, Szabó Zs., ill. Németh P., Németh B., Kakuk, Orbán.

Gsz.: Szabó Zs. (2), Molnár M., Nagy B., Görcs, ill. Németh P.

Gyors kétgólos hazai vezetést követően, még szünet előtt szépített a vendégcsapat, a folytatásban aztán hazaiak még háromszor betaláltak, így magabiztos győzelmet arattak.

Makkos Tamás: – Sportszerű mérkőzésen megérdemelten nyertünk. Sok sikert kívánok az ellenfélnek a csapatépítéshez.

Rozmán László: – Mi még tanuljuk ezt a megyei első osztályt, de a csoport legjobb csapata ellen becsületesen helytálltak a srácok.

DAC Nádorváros–Credobus Tehetségközpont 1–0 (1–0)

Győr, 150 néző. V.: Bálintfi I.

DAC: Németh B. – Vadász, Póczik, Vaganjan (Gerencsér), Lengyel (Makkos), Gál (Matyi), Peisser, Madarász, Németh B., Széles, Domján. Edző: Mayer János.

Credobus Tehetségközpont: Hilmer – Kocsis, Gaál-Horváth, Kovács B. (Buglyó), Herczeg, Sipos (Csóka), Torma (Radits), Ocskay, Pintér B. (Csák), Horváth Á. (Nagy K.), Gergely. Edző: Borbély Attila.

Gsz.: Domján.

Gyászszünettel kezdődött a mérkőzés a volt DAC-labdarúgó, Szekér Csaba emlékére. Az első félidőben kiegyenlített játék mellett a DAC alakított ki több helyzetet, és megérdemelten vezetett. A második játékrészben a győriek folytatták taktikus, jó játékukat, és megérdemelten nyertek.

Jók: mindenki, ill. Kocsis, Ocskay.

Mayer János: – Csúszva-mászva, küzdve, néha jól is játszva sokat tettünk a győzelemért. Teljesen elégedett vagyok mindenkinek a hozzáállásával.

Borbély Attila: – Vereséget talán nem érdemeltünk volna, de győzelmet sem.

Kalmár László

Mezőörs–Győrújbarát 4–2 (1–1)

Mezőörs, 320 néző. V.: Horváth M.

Mezőörs: Somogyi – Böröczky, Kerékgyártó, Szántó, Tóth L. (Tóth M.), Zámbó, Végh T., Molnár T. (Simigla), Nagy K. (Vári), Dávid, Papp Sz. Edző: Bohner Roland.

Győrújbarát: Szebényi – Nyíregyházki, Gál I., Czanik, Pintér M., Tar (Paár), Rosta, Tóth P. (Szabó M.), Varga R., Varga J., Samodai (Bagó). Edző: Tenk Balázs.

Gsz.: Dávid, Papp Sz., Kreicz, Kerékgyártó, ill. Posta, Samodai.

A megyei első osztályhoz képest is kiemelkedő színvonalú és jó hangulatú mérkőzést láthatott a szépszámú közönség. A vendégek nyíltan, gólra törően futballoztak, ennek köszönhetően kétszer is vezetni tudtak, azonban a hazai csapat jó támadójátékkal ráerőltette akaratát ellenfelére, és megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Jók: egész csapat, ill. Szebényi, Posta, Samodai.

Bohner Roland: – Igazi megyei rangadót tudtunk játszani a jó ellenfél ellen, amely bátran futballozott. Azt gondolom, hogy rászolgáltunk a három pontra.

Tenk Balázs: – A mérkőzés talán elérte a megyei első osztály színvonalát. A játékvezetés még véletlenül sem.

Bencze Károly

Győrújfalu–Davita Food-Gönyű 0–1 (0–0)

Győrújfalu, 150 néző. V.: Fuhrmann.

Győrújfalu: Huszár M. – Kovács D., Varga M., Farkas P. (Bartalos), Horváth B. (Balogh M.), Nagy M., Farkas T., Takács M. (Dittrich), Simay, Jaczkó, Takács J. Edző: Pozsonyi Márk.

Gönyű: Boros – Kovács K., Balog Z., Varga P., Prácser (Szilvágyi), Koncsag, Varga Cs., Tarcsa, Milos (Bodó), Kertész, Varga Zs. (Siska). Edző: Balog Zoltán.

Gsz.: Prácser.

„Döntetlenszagú” mérkőzésen a vendégek egy jól eltalált lövéssel elvitték a három pontot.

Jók: Simay M., Jaczkó B., Takács J., ill. Boros, Varga P., Siska, Prácser.

Pozsonyi Márk: – Tipikus egygólos mérkőzés volt, ezt pedig sajnos nem mi szereztük...

Balog Zoltán: – Küzdelmes mérkőzésen egy jól eltalált lövéssel sikerült megnyernünk a mérkőzést.

Szalai Balázs

Üstökös FC Bácsa–Lavill-Ménfőcsanak 2–0 (0–0)

Győr, 100 néző. V.: Péter.

Bácsa: Kürnyek – Halász M., Pasztendorf, Rigó (Dobai), Nagy M., Horváth Á., Bella (Reisinger), Szabó B. (Horváth N.), Bartosik (Győri), Bauer, Ferenczi. Edző: Germán Ferenc.

Ménfőcsanak: Varga R. – Bartal, Kalmár P., Béres, Szuprics, Puskás, Fekete Sz., Bergendi, Vajda, Fésüs, Horváth A. Edző: Nemes Ferenc.

Gsz.: Ferenczi, Reisinger.

Két sok hiányzóval felálló, fiatal csapat „döntetlenszagú” mérkőzésén a helyzeteit hatékonyabban kihasználó hazaiaknak sikerült megszerezni a győzelmet.

Jók: Horváth Á., Ferenczi, ill. mindenki.

Germán Ferenc: – Két erősen tartalékos csapat mérkőzését az nyerte meg, aki az első gólt szerezte. Gratulálok a csapatnak a győzelemhez.

Nemes Ferenc: – Fél csapatunk hiányzott, a másik fele viszont óriásit küzdött. Az utolsó pillanatig meccsben voltunk, büszke vagyok a játékosaimra, illetve jó nyaralást a hiányzóknak.

Alföldi Zoltán

Abda-VVFK Bau–Győrszentiván 2–0 (1–0)

Abda, 100 néző. V.: Köves.

Abda: Csáktornyai – Tóth K., Éri, Kerékgyártó, Maidics (Simon M.), Babayigit (Winkler), Wágenhoffer (Tóth E.), Kovács B. (Magyar P.), Jász, Balogh L., Kovács Á. Edző: Szűcs Gergely.

Győrszentiván: Szabó K. – Farkas B., Sáhó, Imre, Horváth B., Böcz (Bonnyai), Kovács L.,