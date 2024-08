Kazincbarcika–Gyirmót FC Győr

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 19.00. V.: Takács Á.

Ha a százszázalékos mérleg el is romlott a BVSC elleni 2–2-vel, a veretlenség megmaradt a Gyirmót számára az őszi idény eddig eltelt szakaszában.

A kék-sárga csapat a hétvégén a régiónkban még játékosként is jól ismert Erős Gábor edző együtteséhez, a Kazincbarcikához utazik. A borsodi kék-sárgák a legutóbbi fordulóban Budafokon nyertek jó játékkal 5–0-ra, melynek hatására a hazaiak mestere, Dajka László le is mondott.

„Milyen céllal utazik a csapatunk Kazincbarcikára?” – tette fel a kérdést a Gyirmót honlapja Tamási Zsolt vezetőedzőnek.

„Nagyon jól erősítettek a nyáron, rengeteg rutinos játékossal több száz élvonalbeli mérkőzés érkezett a barcikai öltözőbe, gondolok itt a korábban jött Varga Józsefre vagy a most igazolt Bódi Ádámra. Mindenképpen az élmezőnybe várom a csapatukat a bajnokság végén. Megvannak azonban azok a pontjaik, amik esetleg sebezhetőek lehetnek, s amiket szeretnénk kihasználni, meglátjuk, hogy mennyire tudjuk megvalósítani az elképzelésünket. Tiszteljük ellenfelünket és az eredményeiket, tanulnunk kell a BVSC-meccsből, és akkor jó esélyünk lehet, hogy egy ki-ki meccsen pontot vagy pontokat szerezzünk.”