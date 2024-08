Férfiak, K I, 200 méter: Birkás Balázs. K I, 500 méter: Kurucz Levente. K I, 5000 méter: Erdőssy Csaba. K II, 1000 méter: Vajda Bence, Szántói-Szabó Tamás.

Nők, K I, 200 méter: Rugonfalvi-Kiss Janka. K I, 1000 méter: Kőhalmi Emese. K I, 5000 méter: Kőhalmi Emese. K II, 200 méter: Kiskó Réka, Szegedi Angelina.

Mix, K II, 500 méter: Opavszky Márk, Rendessy Eszter. K IV, 500 méter: Ujfalvi Laura, Opavszky Márk, Kőhalmi Emese, Balogh Gergely.

Férfiak, C I, 200 méter: Hajdu Jonatán. C I, 500 méter: Fejes Dániel. C I, 5000 méter: Adolf Balázs. C II, 1000 méter: Adolf Balázs, Fejes Dániel.

Nők, C I, 500 méter: Bragato Giada. C I, 1000 méter: Bragato Giada. C I, 5000 méter: Bragato Giada. C II, 200 méter: Horányi Dóra, Takács Kincső.

Mix, C II, 500 méter: Takács Kincső, Hajdu Jonatán. C IV, 500 méter: Balla Virág, Bragato Giada, Kollár Kristóf, Juhász István.