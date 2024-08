A csoportban újra 16 együttes szerepel, az elmúlt bajnokságban csupán 13 volt.

Nem lett ugyanis kieső, mindenki vállalta a további részvételt, a bajnok Koroncó pedig nem lépett feljebb a harmadosztályba, viszont onnan a Csorna csatlakozott a mezőnyhöz. Két újonc vág neki a küzdelmeknek, a megyei II. osztály Győri csoportjának bajnoka, a Győrszentiván, illetve a Soproni csoportból érkező Fertőszentmiklós.

Ami az erőviszonyokat illeti, várhatóan hármas versenyfutás lesz az aranyéremért, a már említett Koroncó és Csorna mellett az elmúlt idényben a bajnokságban és a kupában is kiválóan szereplő, továbbra is erős kerettel rendelkező Mezőörs csatázhat sokak szerint a bajnoki címért.

„Minimális változás volt a keretünkben, ketten mentek, hárman – köztük a rutinos Présinger Ádám – érkeztek a csapathoz, s utóbbiak mindenképp erősítést jelentenek számunkra – szögezte le a Koroncó edzője, Makkos Tamás, aki hozzátette, dobogós helyezésben gondolkodnak. – Hogy aztán azon belül melyik foka lehet ez a dobogónak, meglátjuk. Szeretnénk végig versenyben maradni a minél jobb helyezésért a szerintem erős mezőnyben, ahol, úgy vélem, egy meglepetéscsapattal három-négy együttes is pályázhat az elsőségre. Ami nehezítheti a helyzetünket, hogy a pályánk felújítása miatt az őszi szezonban idegenben kell játszanunk, s bár ezzel tisztában voltunk és így készültünk, nyilván vendégként nem lesz könnyű mindig jó eredményt elérni.”

A másik bajnokesélyes az NB III-ból érkező Csornai SE.

„Valamennyire átalakult a keretünk, öten távoztak a csapatból és az NB III-ban maradtak, de van két érkezőnk is. A mag azért együtt maradt, s kijelenthető, hogy még inkább csornai csapat lettünk, hiszen a keret nyolcvan százaléka a városhoz kötődik. A célunk egyértelmű, a klubnál már bizonyító edző, Horváth Rudolf irányításával szeretnénk a bajnokság első helyére odaérni. Talán mi kezdtük el elsőként a felkészülést, nyolc hete edzünk, s bízom benne, a sok munka majd meg is látszik a csapat teljesítményén” – árulta el Családi János, a Csorna elnöke.

Mezőörsön is volt változás – a korábbi meghatározók közül távozott Debreceni András és Vayer Gábor, de új labdarúgókat is igazolt a Bohner Roland által irányított gárda.

„Igyekeztünk a gerincet egyben tartani, de posztokra akartunk igazolni, három új labdarúgó érkezett hozzánk. A felkészülésünk jól sikerült, erős csapatokkal játszottunk, kiválóan kezdtünk a Magyar Kupában. Célunk pedig, hogy megnyerjük a bajnokságot, valamint a Keglovich-kupát” – jelentette ki a szakvezető.

Az újoncok közül a Győrszent­iván helyi fiatalokra épít.

„Az edző Kovács Zsolttal karöltve a három éve kijelölt úton haladva, a szó jó értelmében teljesen amatőr alapokon, helyi fiatalokkal a főszerepben célozzuk meg a középmezőnyt” – fogalmazott Glázer Péter elnök.

Fertőszentmiklóson a tisztes helytállás a cél.

„Négyen távoztak, öten érkeztek, s fiatal keretünkkel a biztos bennmaradást tűztük ki célul. Rozmán László edző irányításával szerényen, alázattal készültünk, s szeretnénk a csoportban minden csapat egyenrangú ellenfele lenni” – mondta Tóth István elnök.