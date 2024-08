ETO Akadémia–FC Sopron

Győr, ETO-stadion, kempingpálya, 17.30 óra. V.: Nyekita.

A győriek új edzővel, a Mosonmagyaróvárról érkező Nagy Ádámmal vágtak neki a szezonnak, s kezdésként – a játék szempontjából biztató – döntetlent értek el a komáromiak ellen.

„Legyen szó bármilyen szintről, az ETO–Sopron mindig is pikáns mérkőzés. Ennek szellemében igyekszem felkészíteni a csapatot. Az első fordulóban mutatott helyzetkihasználást javítanunk kell, hogy itthon tartsuk a három pontot” – mondta Nagy Ádám.

A soproniak is – szépszámú nézősereg előtt – döntetlennel mutatkoztak be az új bajnokságban, igaz, a szombathelyiek elleni egy ponttal már korántsem volt elégedett a vezetőedző, Bücs Zsolt. A piros-fehérek múlt hétvégén viszont gólfesztivált rendeztek a Magyar Kupában, tizenhat(!) alkalommal találtak be a Bábolna kapujába.

„A Haladás ellen voltak gondjaink, ezért önbizalom-növelő győzelmet arattunk. Szerdán Győrben játszunk, jó lenne egy-két találatot arra a meccsre is átmenteni” – nyilatkozta lapunknak a soproni szakvezető.



Credobus Mosonmagyaróvár–Komárom

Mosonmagyaróvár, Wittmann park, 17.30 óra. V.: Papp Á.

A másodosztálytól búcsúzó Lajta-partiak az első fordulóban Gyirmótról hoztak el egy pontot. Ma a Győrben pontot szerző Komárom ellen mutatkozhat be hazai pályán a csapat új vezetőedzője, Weitner Ádám.



Puskás Akadémia II– Gyirmót FC Győr II

Felcsút, Pancho Aréna, 17.30 óra. V.: Dédesi.

Az első fordulóban hazai pályán egy pontot szerző kék-­sárgák a szintén döntetlennel kezdő felcsútiak otthonába látogatnak.



A további program, szerda: Érd–Dorog, Haladás MÁV–Balatonfüred, Veszprém–Kelen, Újpest II–Bicske 17.30 óra. Budaörs–III. ker. TVE, 19 óra.





A bajnokság állása