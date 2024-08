A párizsi olimpia óta először lép pályára hazai közönség előtt Albek Anna a pénteki Thüringer elleni találkozón. A jobbátlövő a romániai torna előtt csatlakozott a csapathoz, amely már javában készül az ETO elleni bajnoki rajtra.

„Nagyon jó érzés újra a lányokkal lenni, ebben a csarnokban – mondta el Albek Anna. –A többiek már javában készülnek a szezonra, persze én sem pihentem idáig. Örök élmény marad az olimpia számomra, a megnyitótól, a mérkőzéseken át a párizsi sporthangulatig. Még most is beleborzongok, amikor eszembe jut az atmoszféra, az ahogy egy reggel kilenc órakor kezdődő meccsen is telt ház fogadott. Igazi szupersztárnak érezhette magát az ember.”

A Motherson Mosonmagyaróvár eddig öt edzőmérkőzésen van túl. Az első felkészülési meccsen 32–30-ra nyertek az óváriak a Szombathelyi KKA vendégeként, majd két hazai találkozó következett a Gloria Bistrita ellen, a román együttes az első, zárt kapus összecsapást 30–27-re, a másnapi, már nézők előtt rendezett mérkőzést 28–24-re nyerte. Következett a Gloria Bistrita által szervezett kétnapos torna, ahol harmadik helyen zárt Gyurka Jánso együttese, miután előbb 31–30-ra kikapott a romániai Buzautól, majd 32–31-re legyőzte a francia Besancont.

„Kicsit csalódottan tértünk haza Romániából, ami a saját teljesítményünket illeti – tette hozzá A válogatott jobbátlövő. – Tudjuk, hogy ennél sokkal jobban tudunk játszani. Van még nagyjából két hetünk, hogy ezeket a hibákat kijavítsuk és még jobban összeszokjunk. A tavalyi teljesítményünkkel magasra tettük a lécet, remélem, idén is hasonló eredményeket sikerül elérnünk. Természetesen ez teljesen más csapat, jócskán átalakultunk, de mindenki igyekszik a legtöbbet kihozni majd magából a szezon során.”