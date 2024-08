Kicsit álmosan kezdte az első félidőt a román csapat, amelyet Tóth Gabrielláék magabiztosan ki is használtak, 11 perc elteltével már három góllal vezettek az óvári lányok (5–2). Ezt követően aztán tempót váltottak a vendégek és öt perc alatt nemcsak kiegyenlítettek, hanem kétgólos előnyt is kidolgoztak (7–9). Lancz vezérletével tartotta a különbséget az MKC, sőt, egyenlíteni is sikerült, ám a félidőre újra kettő volt közte (12–14). A második félidőben is hasonlóan alakult a játék képe, az egyenlítés többször sikerült a hazaiaknak, ám a Florentin Pera együttese sorra lőtte a gólokat és végül magabiztosan, 28–24-re győztek. A mosonmagyaróváriak legjobbja Lancz Barbora lett 6 góllal, Ines Ivancok-Soltic és Schatzl 4–4 gólt lőtt.