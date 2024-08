A sokat látott mesteredző – aki nem mellesleg pedagógus végzettséggel is rendelkezik, és a Testnevelési Egyetemen a jövő szakembereinek tanulmányait segíti konzulensként – nagy reményeket fűz az új kezdeményezéshez, és reméli, hogy annak rövidtávon is kézzelfogható eredménye lesz. A Hajdu Jánossal készített interjú a klub honlapján jelent meg.

Hajdu János tapasztalatával segíti a győri klub utánpótlásnevelő munkáját.

Fotó: gyorietokc.hu

– Közel ötven éve edzősködik, férfi és női szövetségi kapitányként a felnőttekkel, valamint az utánpótlás válogatottakkal is sikeres volt a csapataival, jó pár generáció átment a kezei alatt. Miben látja a legnagyobb változást a gyerekeket illetően?

– 1975-ben a főiskola mellett kezdtem edzősködni. A kézilabda volt a mindenünk, nekem és a gyerekeknek is. Szerencsére mindig jó helyre kerültem, és sosem volt probléma a motivációval, így ebben a tekintetben nem látok változást a gyerekeknél. Ami más, hogy akkor még nem voltak kütyük, nem nyomkodta mindenki a telefont, a tabletet. Régen, amikor busszal vagy vonattal utaztunk, útközben kártyáztunk, beszélgettünk, hülyéskedtünk, most pedig mindenki az elektronikai eszközeit nyomkodja. Ezzel semmi gond nincs, ilyen a világ, ezt elfogadom. Egyébként valószínű, hogy én is változtam a fiatalokkal együtt, de a bánásmódot tekintve sem érzek különbséget. Látom, hogy ugyanúgy csillog a szemük és szívesen dolgoznak, én pedig nagyon becsülöm azokat, akik az életüket a kézilabdának szentelik. Fontosnak tartom, hogy ők is ugyanúgy élvezzék, amit csinálnak, mint én. Ami talán más, hogy a mostani fiatalok kicsit érzékenyebbek.

– Ennek megfelelően nem is edző, sokkal inkább pedagógus szemlélettel fordul majd a játékosok felé?

– Az edzői szakmában több szint van, ennek megfelelően változik a pedagógia és a szakma aránya. Amikor felnőttekkel foglalkozol, profi edzőként első a szakmaiság. Persze ott is fontos a pedagógiai kommunikáció, a pszichológia, a kapcsolattartás, de ahogy korosztályonként lejjebb megyünk, egyre nagyobb hangsúlyt kap a pedagógus hozzáállás, a nemnek és korosztálynak megfelelő kommunikáció. De továbbmegyek, egyénileg is minden gyerekkel másképp kell bánni, hiszen van, aki vagány, van, aki félénk, megint más izgul, szóval a pedagógiai érzéknek nagy jelentősége van. Ahogy az ember a gyerekeit is másképp kezeli – a helyzettől függően az egyiket leteremtheti, a másikat babusgatni kell –, ugyanúgy a tehetségek is más jellegű figyelmet érdemelnek. Általában egy klubcsapatban van húsz gyerek, akik közül hat-hét kiemelkedő tudású, közülük négy-öt képes nyerő emberként eldönti egy-egy meccset, a többiek átlagos szintet képviselnek. Egészen más motivációk vannak egyénenként, de aki sikeres felnőtt kézilabdázó akar lenni, annak lehetőség szerint plusz képzést kell biztosítani. Márpedig én az akadémistákra úgy tekintek, mint talentumokra, a jövő válogatottjaira.