Gyirmót FC Győr– BVSC-Zugló

Alcufer Stadion, 19.00. V.: Molnár A.

A Gyirmót remekül rajtolt, hiszen három mérkőzésen 9 pontot szerzett.

Tamási Zsolt vezetőedző elégedett az eddigi eredményekkel, de óva int az elbizakodottságtól:

– Nyilván nagyon örülünk, hogy az első három mérkőzésünket – amiből kettő idegenben volt – százszázalékos teljesítménnyel tudtuk befejezni, azonban a szakmai stábunk tagjai és a játékosok is tisztában vannak vele, hogy még mennyi mindent kell javítani a játékunkon. Ez a sikerszéria nyugalmat ad az öltözőben, jobban összekovácsolja a közösséget, de nem értékeljük túl. Keményen készülünk a mindig soron következő mérkőzésre, ami jelen esetben a BVSC elleni hazai találkozónk lesz. Ők is jó szériával indították a bajnokságot, hiszen három idegenbeli mérkőzésen kapott gól nélkül hét pontot szereztek. Nehéz ellenük játszani, mivel rendkívül szervezetten és fegyelmezetten védekeznek. A tavalyi csapatuk együtt maradt, viszont új edző érkezett, aki az elképzeléseit gyorsan át tudta adni a csapatának, ezért is nehéz mérkőzésre számítok. Komoly feladat lesz feltörni ezt a zárt védekezést.

A 4. forduló további párosítása: Budafoki MTE-Kolorcity Kazincbarcika SC 17.30 Szentlőrinc-Aqvital FC Csákvár 17.30 Kisvárda Master Good - HR-Rent Kozármisleny 19.00 Budapest Honvéd FC-FC Ajka 19.00 Szeged-Csanád Grosics Akadémia - Soroksár SC 19.00 Békéscsaba 1912 Előre-Mezőkövesd Zsóry FC 19.00.