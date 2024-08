A Gyirmót FC Győr vasárnap este 2–1-re kikapott a Kazincbarcika otthonában az NB II 5. fordulójában, és ezzel elveszítette az idei veretlenségét. A vetélytársak botlásai miatt ezzel együtt továbbra is őrzi második helyét a bajnoki táblázaton. Tulajdonképpen ezek a száraz tények, de a látottak alapján ez a vereség egyáltalán nem volt törvényszerű.

Ezt ismerte el mérkőzés utáni nyilatkozatában Erős Gábor, a hazaiak vezetőedzője, aki játékosként szerepelt az ETO-ban és a Gyirmótban is:

„A kezdetekben nem volt játékban ellenszerünk a Gyirmót futballjára, meg is büntették a hibánkat. A második játékrész elején jobban kezdtünk, de több egyenlítési lehetőséget elpuskáztunk. Fontos és örömteli volt látni játékosainkon az akaratot, ami mellé nekünk volt ma szerencsénk is, de beismerem, hogy a döntetlen reálisabb eredmény lett volna.”

Tamási Zsolt, a Gyirmót vezetőedzője gratulált a hazai csapatnak, hiszen nagy erőket mozgósított annak érdekében, hogy ne vesztesen hagyják el a pályát.

Vezetésünkig nehezen ta­lálta rajtunk a fogást a Kazincbarcika, öt-hat olyan támadásunk volt ebben az időben, amivel eldönthettük volna javunkra a mérkőzést. Mérges is voltam a játékosainkra, mert olyan rutinos támadók, mint Madarász, Horváth vagy Ugrai, gólhelyzetben nem tudtak egymásnak pontosan passzolni. Ha ezekből egyet vagy kettőt értékesítünk, akkor nyugodtabbak lehettünk volna. A kiállítás szerintem nagymértékben befolyásolta az eredmény alakulását. Azt hiszem, egy teljesen szabályos szerelés volt, ami nemhogy lapot nem érdemelt, le sem kellett volna fújni. Úgy tudom, a partjelző egy előző szabálytalanság miatt intett, de az élete első NB II-es mérkőzését dirigáló Takács Ákos nem ezt vette figyelembe. Arról nem is beszélve, hogy figyelmetlenségünk miatt az üresen hagyott Varga egyből ki tudott egyenlíteni. A büntetőről nem akarok véleményt alkotni, amíg nem nézem meg a meccs felvételét

- vélekedett a vezetőedző.

A Gyirmót vasárnap az éllovas Szentlőrinc vendége lesz.

Az 5. forduló hétfő esti mérkőzésén: Mezőkövesd–Szeged 1-2.