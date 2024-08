Az immár 13 éves múltra visszatekintő H-Moto UNI Győr Team versenyzője, a 23 éve ellenére már rengeteg nemzetközi rutinnal rendelkező Kovács Bálint ezúttal a Nürburgringen célozza meg a dobogót az IDM Superbike kategóriájában. Csapattársa, Görbe Soma ugyanakkor már fel is teheti a koronát az idei szezonjára, ha ismételten megnyeri mindkét futamot a Superstock 1000-ben, akkor megszerzi a kategória bajnoki címét.

Tavaly rendkívül sikeres esztendőt tudhatott magáénak a H-Moto UNI Győr Team: a rendkívül erős német bajnokságban (IDM) Kovács Bálint abszolút újoncként egy gyári BMW nyergében összetettben a 8. helyen végzett a világbajnoki erősségű Superbike kategóriában. 2024-ben ezt az eredményét túl akarja szárnyalni, amire jó esélye is van, hiszen az egyik kedvenc pályáján, Oscherslebenben Bálint végre megszerezte az első IDM-es pódiumait, miután kétszer is a harmadik helyen végzett.

A 23 éves motoros ezúttal az általa egyáltalán nem ismert nürburgringi pályán folytatja idei szereplését az IDM 6. versenyhétvégéjén. Bálint a világ egyik legerősebb bajnokságának királykategóriájában a nyolcadik helyen áll összetettben, az eddig megszerzett 82 pontjával, és ha a hétvégén esetleg meg tudná ismételni az Oscherslebenben elért dupla dobogóját, bizony összetettben is odaérhetne év végéig a TOP5-be.

„Bármilyen hihetetlenül hangzik, de még egyszer sem versenyezhettem ezen a pályán, igaz, 2017-ben a Suzuki Cupban már végigmentem az akkori motorommal a bokszutcán, ám a pályára már nem engedtek fel, mert nem töltöttem még be a tizenhatodik életévemet. Mindez nem jelenti azt, hogy teljesen ismeretlen lesz az aszfaltcsík, ugyanis on-board videókkal alaposan felkészültem erre a hétvégére is. Pályán is gyakoroltam a nagymotorommal, ami rengeteget jelent egy ilyen kemény verseny előtt. Várom már a hétvégét, és bízom abban, hogy a lehető leghamarabb elsajátítom a pálya nyomvonalát, és fel tudom majd venni az időmérőig a megfelelő tempót is. Természetesen a minimális célom, hogy ott legyek a top tízben, de hiszem, hogy képes lehetek ennél jobb eredményre is” – fogalmazott Kovács Bálint.