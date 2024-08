A Gyirmót FC Győr nyáron szerződtetett ukrán támadója, Oleksandr Piscsur a Merkantil Bank Liga 1. fordulójában, a Soroksár SC elleni mérkőzés 84. percében szerzett találatával a csapat 2–1-re nyert.

„Nagyon örülök, hogy lehetőséget kaptam a meccsen, köszönöm az egész stábnak, a csapatnak. Annak is örülök, hogy tudtam segíteni és gólt is tudtam rúgni” – nyilatkozta a játékos a klub honlapján.

A 204 centis magasságával az NB II-es mezőny legmagasabb futballistájának számító Piscsur nem meglepő módon vasárnap fejjel szerezte a győztes találatot.

„A meccs előtt éreztem, hogy gólt tudok majd rúgni, és ez így is történt. Ezért boldog vagyok” – fogalmazott a hórihorgas csatár, akit a játékostársai a neve és a magassága kapcsán Picurnak szólítanak.

A Gyirmót az újabb három pont megszerzésében bízik a hétvégén. Ez nem ígérkezik könnyűnek a tavaly még NB I-es Mezőkövesd ellen.

„Még több győzelem, még több gól, ezek a céljaim az idényre. Remélem, a Mezőkövesd ellen is nyerni fogunk” – fogalmazott a magyarul is beszélő játékos.